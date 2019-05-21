"Юнайтед" согласовал стоимость Даниэля Джеймса
"Манчестер Юнайтед" согласовал компенсацию за вингера Суонси" Даниэля Джеймса в размере 15 миллионов фунтов.
Ранее в этом месяце стало известно, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за 21-летнего игрока сборной Уэльса, который ярко отыграл сезон 2018/19 и привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги.
По информации Daily Mail, "Юнайтед" уже достиг договоренности с "лебедями" и теперь попытается убедить самого Джеймса присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.
Интерес к Даниэлю также проявляют "Ньюкасл", "Эвертон" и "Брайтон", куда едва перебрался главный тренер "Суонси" Грэм Поттер, однако "дьяволы" готовы предложить игроку самые заманчивые в финансовом отношении условия.
Добавим, что в этом сезоне Джеймс сыграл 38 матчей за "Суонси", забив пять голов и 10 раз ассистировав партнерам. Также Даниэлю удалось пробиться в свою национальную команду, где его наставником является легенда "Юнайтед" Райан Гиггз.
21.05.2019 12:00
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Последние комментарии:
За копейки взяли нового "месси"
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Вот и топчики подъехали.
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Кто это?
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Привет Джеймсы. Вот это уже игроки уровня МЮ на подходе, ато фэйки об Мбаппе, Гризмане, Де Лигте.
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На левона бритого похож. Топарь!
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Что за фрукт и зачем он МЮ
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