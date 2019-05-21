"Юнайтед" согласовал стоимость Даниэля Джеймса

Даниэль Джеймс "Манчестер Юнайтед" согласовал компенсацию за вингера Суонси" Даниэля Джеймса в размере 15 миллионов фунтов.

Ранее в этом месяце стало известно, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за 21-летнего игрока сборной Уэльса, который ярко отыграл сезон 2018/19 и привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги.

По информации Daily Mail, "Юнайтед" уже достиг договоренности с "лебедями" и теперь попытается убедить самого Джеймса присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.

Интерес к Даниэлю также проявляют "Ньюкасл", "Эвертон" и "Брайтон", куда едва перебрался главный тренер "Суонси" Грэм Поттер, однако "дьяволы" готовы предложить игроку самые заманчивые в финансовом отношении условия.

Добавим, что в этом сезоне Джеймс сыграл 38 матчей за "Суонси", забив пять голов и 10 раз ассистировав партнерам. Также Даниэлю удалось пробиться в свою национальную команду, где его наставником является легенда "Юнайтед" Райан Гиггз.


Метки Джеймс, Манчестер Юнайтед, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 627

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  1. mancunia-planet 21.05.2019 12:25 # mancunia-planet
    За копейки взяли нового "месси"

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  2. lampard78 21.05.2019 12:19 # lampard78
    Вот и топчики подъехали.

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  3. loveunited89 21.05.2019 12:19 # loveunited89
    Кто это?

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  4. botan1k 21.05.2019 12:14 # botan1k
    Привет Джеймсы. Вот это уже игроки уровня МЮ на подходе, ато фэйки об Мбаппе, Гризмане, Де Лигте.

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  5. electric 21.05.2019 12:03 # electric
    На левона бритого похож. Топарь!

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  6. chebrec 21.05.2019 12:03 # chebrec
    Что за фрукт и зачем он МЮ

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