"Юнайтед" согласовал стоимость Даниэля Джеймса

"Манчестер Юнайтед" согласовал компенсацию за вингера Суонси" Даниэля Джеймса в размере 15 миллионов фунтов.

Ранее в этом месяце стало известно, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за 21-летнего игрока сборной Уэльса, который ярко отыграл сезон 2018/19 и привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" уже достиг договоренности с "лебедями" и теперь попытается убедить самого Джеймса присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.



Интерес к Даниэлю также проявляют "Ньюкасл", "Эвертон" и "Брайтон", куда едва перебрался главный тренер "Суонси" Грэм Поттер, однако "дьяволы" готовы предложить игроку самые заманчивые в финансовом отношении условия.



Добавим, что в этом сезоне Джеймс сыграл 38 матчей за "Суонси", забив пять голов и 10 раз ассистировав партнерам. Также Даниэлю удалось пробиться в свою национальную команду, где его наставником является легенда "Юнайтед" Райан Гиггз.