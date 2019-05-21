Фернандо Льоренте покинет "Тоттенхэм"

Фернандо Льоренте Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте покинет лондонский клуб по окончании этого сезона.

Льоренте выступает за "шпор" после своего перехода из "Суонси" в 2017 году. Фернандо с самого начала знал, что ему уготована роль дублера для Харри Кейна.

С тех пор экс-игрок "Атлетика" и "Ювентуса" забил 13 голов, включая лишь два в Премьер-Лиге, где ему удалось отметиться только семью появлениями в стартовом составе.

Лучшим периодом 34-летнего испанца в Северном Лондоне стали последние несколько недель, когда Льоренте помог "Тоттенхэму" пройти "Манчестер Сити" с "Аяксом" и достигнуть финала Лиги Чемпионов.

Однако это никак не поменяло отношение клуба к Фернандо. "Шпоры" имели возможность воспользоваться своей опцией по продлению истекающего контракта Льоренте на 12 месяцев, но в прошлую субботу эта опция истекла, сообщает Daily Mirror.

Таким образом, финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" 1 июня станет последним матчем за "Тоттенхэм" для ветерана, в услугах которого заинтересованы "Милан", "Рома", "Валенсия" и "Марсель".


Метки Льоренте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 21.05.2019 12:03 # makeewadim
    Таких игроков должен помнить клуб

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  2. livapu19 21.05.2019 11:33 # livapu19
    В одно рыло затащил Тоттенхэм против Сити

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  3. electric 21.05.2019 11:01 # electric
    Пока, сольдадо:( нам будет не хватать тебя.

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