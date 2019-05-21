Рэднапп: "Бэйл усилил бы "Юнайтед"

Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что "Манчестер Юнайтед" стоит приобрести вингера "Реала" Гарета Бэйла.

Своими словами и поступками в последнее время главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал ясно понять, что Бэйл не входит в его планы на будущее.



Учитывая стоимость Бэйла и его ожидания по зарплате, очень немногие клубы могут позволить себе трансфер 29-летнего валлийца. "Юнайтед" как раз является одним из таких клубов, и Рэднапп считает своего бывшего подопечного беспроигрышным вариантом для любого.



"Кто бы ни купил его, они купят великолепного игрока. Он сможет проявить себя в любом клубе — он будет делать разницу везде. Он стал бы отличным приобретением для каждого. Гарет Бэйл усилили бы "Юнайтед".



"В этой стране нет клуба, которому бы не пригодился Гарет Бэйл. Думаю, мы говорим о невероятном таланте. Гарет Бэйл усилил бы любую команду. И для "Тоттенхэма", и для "Юнайтед" он стал бы удивительным приобретением", — сообщил Рэднапп Daily Mail.