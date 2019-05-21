Кроенке хочет сделать "Арсенал" претендентом на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов

Управляющий директор "Арсенала" Винай Венкатешам заявил, что владелец клуба Стэн Кроенке хочет сделать из "канониров" реального претендента на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

В августе 2018 Кроенке стал единоличным собственником "Арсенала", утверждая, что отсутствие необходимости искать компромиссы поможет клубу развиваться быстрее.



С тех пор "канониры" резко снизили свою активность на трансферном рынке, а грядущим летом, если верить слухам, смогут потратить только около 40 миллионов фунтов. Однако все это не мешает Кроенке и его сыну Джошу, занимающему пост директора, быть предельно амбициозными.



"Стэн и Джо Кроенке имеют отношение к спорту, потому что они испытывают страсть к спорту и хотят побеждать".



"Наша стратегия заключается в том, чтобы наши болельщики по всему миру гордились своим футбольным клубом и тем, что их клуб сражается за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Когда я говорю об этом, это исходит не от меня или Рауля (Санллехи, спортивного директора клуба). Это исходит от наших владельцев".



"У них огромные амбиции в отношении этого футбольного клуба, и они постоянно напоминают нам об этом. Они принимает самое активное участие в жизни клуба", — сообщил Венкатешам официальному веб-сайту "Арсенала".