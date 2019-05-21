Кроенке хочет сделать "Арсенал" претендентом на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов

Стэн Кроенке Управляющий директор "Арсенала" Винай Венкатешам заявил, что владелец клуба Стэн Кроенке хочет сделать из "канониров" реального претендента на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

В августе 2018 Кроенке стал единоличным собственником "Арсенала", утверждая, что отсутствие необходимости искать компромиссы поможет клубу развиваться быстрее.

С тех пор "канониры" резко снизили свою активность на трансферном рынке, а грядущим летом, если верить слухам, смогут потратить только около 40 миллионов фунтов. Однако все это не мешает Кроенке и его сыну Джошу, занимающему пост директора, быть предельно амбициозными.

"Стэн и Джо Кроенке имеют отношение к спорту, потому что они испытывают страсть к спорту и хотят побеждать".

"Наша стратегия заключается в том, чтобы наши болельщики по всему миру гордились своим футбольным клубом и тем, что их клуб сражается за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Когда я говорю об этом, это исходит не от меня или Рауля (Санллехи, спортивного директора клуба). Это исходит от наших владельцев".

"У них огромные амбиции в отношении этого футбольного клуба, и они постоянно напоминают нам об этом. Они принимает самое активное участие в жизни клуба", — сообщил Венкатешам официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Венкатешам, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 953

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  1. central-07 21.05.2019 07:39 # central-07
    Сука оруууу

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  2. chelsea88 21.05.2019 07:34 # chelsea88
    Ахахаха)))
    Это же надо так в уши ссать калониров.
    Мощно унижает их просто)

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  3. ray-black 21.05.2019 07:25 # ray-black
    Чего это вдруг?

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  4. urmat 21.05.2019 07:18 # urmat
    Пидро этот Кроенке, лучше бы узбекляр рулил клубом, глядишь и результаты были бы не за горами

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  5. electric 21.05.2019 07:11 # electric
    Просто ссыт на своих болел типа lexa-arsenal. Красава.

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  6. raven4uk 21.05.2019 07:08 # raven4uk
    Не вкладывает в клуб и такие разговоры. Просто наглая и двуличная ложь.

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