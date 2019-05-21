Компани назвал момент, когда решил уйти из "Сити"
Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал момент, когда понял, что должен покинуть клуб.
В минувшее воскресенье Компани объявил, что покинет "Этихад" после 11 лет в клубе, чтобы стать играющим тренером "Андерлехта".
33-летний защитник покидает "Сити" на мажорной ноте, едва сделав требл. Венсан принял самое непосредственное участие в этом историческом достижении, в субботу сыграв в финале Кубка Англии, а немногим ранее забив важнейший гол против "Лестера" в Премьер-Лиге — тогда Компани и понял, что ему нужно поставить точку.
"В тот момент, когда в матче против "Лестера" мяч влетел в верхний угол ворот, я понял, что это конец для меня. Я не могу дать больше".
"Я чувствую, что поступаю правильно. Это команда готова добиваться гораздо большего. Я отдал все, что у меня было. У меня не осталось ничего. Я горжусь этим".
"Я много раз падал, но благодаря людям в это городе я всегда поднимался. Я хочу сказать спасибо вам", — цитирует Компани Evening Standard.
Рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола в свою очередь выразил уверенность, что отъезд Компани — это временно.
"Думаю, мы будем очень скучать по нему. Я буду скучать по нему, но мы еще увидимся в будущем, потому что он вернется рано или поздно. Это лучший способ попрощаться, проведя такой невероятный сезон вместе. Он был настоящим капитаном, он очень нам помог", — сообщил Гвардиола.
21.05.2019 06:00
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Последние комментарии:
Лучше б он не забивал тот гол. Глядишь и остался бы в Сити, и ЛФК чемпиком стал...
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Сколько финалов???
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Лучше сидеть весь сезон на лавке, а потом выйти и еб,нуть в девятину когда-надо))) чем стать на карачки перед черным властелином Дембой, и навеки остаться ракопесом)))
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«Я много раз падал и сидел на лавке по пол сезона»
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М...деееаа, где-то жирард, кусает страпон, ведь он так и не получил медаль АПЛ, не был Королем ни разу!....еб...ые сопли, поскользнулся и превратился в ракопеса Дембы...лихенда сосовзеров)))
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Загадка, сколько легенд у моншайстортсрити?
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"Я много раз падал, но благодаря людям в это городе я всегда поднимался."
Но вот сутулому Джеррарду так никто и не помог.
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