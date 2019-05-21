Компани назвал момент, когда решил уйти из "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал момент, когда понял, что должен покинуть клуб.

В минувшее воскресенье Компани объявил, что покинет "Этихад" после 11 лет в клубе, чтобы стать играющим тренером "Андерлехта".



33-летний защитник покидает "Сити" на мажорной ноте, едва сделав требл. Венсан принял самое непосредственное участие в этом историческом достижении, в субботу сыграв в финале Кубка Англии, а немногим ранее забив важнейший гол против "Лестера" в Премьер-Лиге — тогда Компани и понял, что ему нужно поставить точку.



"В тот момент, когда в матче против "Лестера" мяч влетел в верхний угол ворот, я понял, что это конец для меня. Я не могу дать больше".



"Я чувствую, что поступаю правильно. Это команда готова добиваться гораздо большего. Я отдал все, что у меня было. У меня не осталось ничего. Я горжусь этим".



"Я много раз падал, но благодаря людям в это городе я всегда поднимался. Я хочу сказать спасибо вам", — цитирует Компани Evening Standard.



Рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола в свою очередь выразил уверенность, что отъезд Компани — это временно.



"Думаю, мы будем очень скучать по нему. Я буду скучать по нему, но мы еще увидимся в будущем, потому что он вернется рано или поздно. Это лучший способ попрощаться, проведя такой невероятный сезон вместе. Он был настоящим капитаном, он очень нам помог", — сообщил Гвардиола.