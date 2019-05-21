Бернарду Силва признан Игроком Года в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва был признан лучшим игроком своей команды в сезоне 2018/19.

В едва завершившемся для "горожан" сезоне Бернарду был ключевым игроком команды, добавляя атаке скорости и изобретательности. Силва забил 13 голов и отдал восемь результативных передач во всех турнирах.



Болельщики по достоинству оценили игру 24-летнего португальца, который помог "Сити" завоевать титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги. 48 процентов из 62 тысяч проголосовавших отдали свое предпочтение именно Бернарду.



В борьбе за эту награду Силва опередил Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро, которые вместе с ним были в финальном шорт-листе.



"Огромное спасибо всем вам. За то, как вы подстегивали нас в этом сезоне. Мы действительно ощущали эту поддержку. Без вас это было бы невозможно".



"Большое спасибо. В следующем сезоне мы вернемся и постараемся принести вам еще больше трофеев".



"Мы много и упорно трудились, чтобы добиться этого. Мы очень устали! Это был длинный сезон, великолепный сезон для нас, но завоевать четыре трофея — это удивительно".



"Надеюсь, мы захотим выступить еще лучше и постараемся выиграть европейский трофей. Это то, чего нам не хватает. Болельщики должны требовать от нас больше. Мы нуждаемся в успехах в Европе. Давайте этим и займемся", — цитирует Силву официальный веб-сайт "Сити".



Добавим, еще один приз — за лучший гол сезона — получил Венсан Компани. Защитник, покидающий "Сити", был награжден за свой блестящий дальний удар в матче с "Лестером" в этом месяце.