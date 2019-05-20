"Ливерпуль" хочет купить защитника
"Ливерпуль" заинтересован в приглашении защитника грядущим летом, но на Маттейса Де Лигта из "Аякса" не претендует.
В последние недели среди болельщиков ходит много разговоров, что 19-летний Де Лигт стал бы идеальным партнером по центру обороны для вице-капитана "красных" Виргила Ван Дейка, с которым они и так вместе играют за сборную Голландии.
По информации Evening Standard, "Ливерпуль" действительно был среди претендентов на Де Лигта, но в этом сезоне интерес "красных" к Маттейсу практически угас — и на то есть несколько причин.
Первая причина связана со стремительным прогрессом Джо Гомеса, который до перелома ноги в декабре великолепно себя проявлял и достаточно регулярно выходил в стартовом составе.
Во-вторых, "Аякс" надеется выручить за Де Лигта 61 миллион фунтов, а такого рода деньги "красные" готовы потратить только на игрока, который будет иметь твердое место в старте — вроде Алиссона или упомянутого Ван Дейка.
Тем не менее, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продолжает искать усиление оборонительной линии и надеется подписать универсального игрока, способного действовать в как в центре обороны, так и на краю.
20.05.2019 22:00
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И правда. 60 млн можно потратить на топчика в атаке!
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Хочу видеть Кулибали в паре с Ван Дейком
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Ван Дейк на повышение в Арсенал?
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О плять конечно. Купят нонейма на подмену Робеотсону, желательно универсального, который и на правом фланге смодет играть, а в конце сезона объявят что Брюстер и ореки - дублеры Фирмы. Ну и на замену Мигноле купят кого-то на бенч
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Если купят кого то вроде вандика чемпик можно не начинать
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