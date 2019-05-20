"Ливерпуль" хочет купить защитника

"Ливерпуль" заинтересован в приглашении защитника грядущим летом, но на Маттейса Де Лигта из "Аякса" не претендует.

В последние недели среди болельщиков ходит много разговоров, что 19-летний Де Лигт стал бы идеальным партнером по центру обороны для вице-капитана "красных" Виргила Ван Дейка, с которым они и так вместе играют за сборную Голландии.



По информации Evening Standard, "Ливерпуль" действительно был среди претендентов на Де Лигта, но в этом сезоне интерес "красных" к Маттейсу практически угас — и на то есть несколько причин.



Первая причина связана со стремительным прогрессом Джо Гомеса, который до перелома ноги в декабре великолепно себя проявлял и достаточно регулярно выходил в стартовом составе.



Во-вторых, "Аякс" надеется выручить за Де Лигта 61 миллион фунтов, а такого рода деньги "красные" готовы потратить только на игрока, который будет иметь твердое место в старте — вроде Алиссона или упомянутого Ван Дейка.



Тем не менее, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продолжает искать усиление оборонительной линии и надеется подписать универсального игрока, способного действовать в как в центре обороны, так и на краю.