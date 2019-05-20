"Ливерпуль" хочет купить защитника

Юрген Клопп "Ливерпуль" заинтересован в приглашении защитника грядущим летом, но на Маттейса Де Лигта из "Аякса" не претендует.

В последние недели среди болельщиков ходит много разговоров, что 19-летний Де Лигт стал бы идеальным партнером по центру обороны для вице-капитана "красных" Виргила Ван Дейка, с которым они и так вместе играют за сборную Голландии.

По информации Evening Standard, "Ливерпуль" действительно был среди претендентов на Де Лигта, но в этом сезоне интерес "красных" к Маттейсу практически угас — и на то есть несколько причин.

Первая причина связана со стремительным прогрессом Джо Гомеса, который до перелома ноги в декабре великолепно себя проявлял и достаточно регулярно выходил в стартовом составе.

Во-вторых, "Аякс" надеется выручить за Де Лигта 61 миллион фунтов, а такого рода деньги "красные" готовы потратить только на игрока, который будет иметь твердое место в старте — вроде Алиссона или упомянутого Ван Дейка.

Тем не менее, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продолжает искать усиление оборонительной линии и надеется подписать универсального игрока, способного действовать в как в центре обороны, так и на краю.


Метки Аякс, Де Лигт, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 20.05.2019 23:32 # lfc-in-my-heart
    И правда. 60 млн можно потратить на топчика в атаке!

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  2. zhanbota 20.05.2019 22:48 # zhanbota
    Хочу видеть Кулибали в паре с Ван Дейком

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  3. moneymaker 20.05.2019 22:35 # moneymaker
    Ван Дейк на повышение в Арсенал?

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  4. gerrard08 20.05.2019 22:08 # gerrard08
    О плять конечно. Купят нонейма на подмену Робеотсону, желательно универсального, который и на правом фланге смодет играть, а в конце сезона объявят что Брюстер и ореки - дублеры Фирмы. Ну и на замену Мигноле купят кого-то на бенч

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  5. chebrec 20.05.2019 22:06 # chebrec
    Если купят кого то вроде вандика чемпик можно не начинать

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