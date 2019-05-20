"Вест Хэм" заинтересован в Вилли Кабальеро

"Вест Хэм" хочет переманить запасного голкипера "Челси" Вилли Кабальеро.

В данный момент первым номером "молотобойцев" остается Лукаш Фабиански, и у главного тренера Мануэля Пеллегрини нет повода это менять — недавно польский голкипер даже получил награду лучшему игроку сезона в команде.



Но в то же время Пеллегрини обеспокоен отсутствием адекватного дублера для Фабиански и хочет добавить Лукашу опытного конкурента по позиции в связи с уходом Адриана по истечении контракта.



По информации Evening Standard, Пеллегрини задумал воссоединиться с Кабальеро, с которым ему довелось поработать в "Манчестер Сити".



В этом сезоне 37-летний аргентинец исполнял роль дублера для Кепы Аррисабалаги, причем в финале Кубка Лиги против "Сити" не смог выйти на замену под серию пенальти из-за того, что первый номер "Челси" шокирующим образом отказался покинуть поле.



Добавим, что "Вест Хэм" может подписать Кабальеро безо всякой компенсации, потому что "Челси" пока не предложил Вилли продлить его истекающий 30 июня контракт.