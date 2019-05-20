"Юнайтед" узнал, сколько придется заплатить за Фелиша

"Манчестер Юнайтед" придется обновить свой трансферный рекорд, чтобы заполучить восходящую звезду "Бенфики" Жоау Фелиша.

Оставшись без Лиги Чемпионов на будущий сезон, "красные дьяволы" лишились возможности побороться за Маттейса Де Лигта из "Аякса" и Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".



Однако клуб с "Олд Траффорд" по-прежнему планирует развернуть активную деятельность на трансферном рынке грядущим летом и крупно потратиться на усиление состава.



Как сообщает Evening Standard, "Юнайтед" находится среди клубов, заинтересованных в приобретении Фелиша, который забил 20 голов и отдал 11 результативных передач в этом сезоне.



По информации издания, изначально "Бенфика" оценила 19-летнего нападающего в 150 миллионов фунтов, но, по всей видимости, согласится довольствоваться компенсацией в районе 100 млн.



И хотя Evening Standard утверждает, что "дьяволы" не готовы расстаться с девятизначной суммой, португальское издание Record утверждает, что "Юнайтед" уже начал переговоры с "Бенфикой" и может заплатить за Жоау 105 млн. фунтов.



По информации Record, ранее "Ювентус" предложил 75 млн. фунтов, но получил отказ.