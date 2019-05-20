Грэм Поттер возглавил "Брайтон"

Грэм Поттер официально занял должность главного тренера "Брайтона", заключив с аутсайдером Премьер-Лиги контракт сразу на четыре года.

Завершив этот сезон, "чайки" уже на следующий день попрощались с Крисом Хьтоном, который вывел клуб в Премьер-Лигу в 2017 году, а затем дважды спасал его от вылета.



Расставание с Хьютоном было обусловлено плачевными результатами и игрой команды во второй половине сезона. Продолжить дело Криса предстоит Поттеру, который сегодня отмечает свое 44-летие.



Грэм провел у "лебедей" лишь один сезон, перебравшись на "Либерти" из "Эстерсунда". И хотя сезон 2018/19 "Суонси" завершил только на 10-й позиции в Премьер-Лиге, Поттер произвел очень хорошее впечатление, работая в сложных условиях и с ограниченным бюджетом.



"Меня подкупило долгосрочное видение и страсть, что продемонстрировали мне руководители клуба. Я в восторге от идей и планов этого клуба на будущее. Я взволнован, и для меня честь стать частью этого", — сообщил Поттер.



"Мы рады, что заручились услугами одного из ярчайших молодых английских тренеров. Грэм Поттер зарекомендовал себя как прекрасный специалист, чьи команды развиваются, играют в привлекательном стиле, демонстрируют огромное целеустремление и сильный коллективный дух", — сообщил президент "Брайтона" Тони Блум.