"Юнайтед" надеется, что Мата еще подпишет новый контракт

"Манчестер Юнайтед" все еще надеется, что полузащитник Хуан Мата согласится на новый контракт.

Как известно, действующий контракт Маты истекает уже 30 июня, причем свою опцию по его продлению "красные дьяволы" использовали еще в прошлом сезоне.



В услугах 31-летнего испанца, который может быть доступен безо всякой компенсации, заинтересованы клубы Англии, Италии и Испании, однако "Юнайтед" не оставляет попыток сохранить Хуана.



По информации ESPN, в данный момент "дьяволы" ожидают ответа экс-игрока "Челси" на выдвинутое предложение. Мата в свою очередь решил взять паузу, чтобы спокойно обдумать свое будущее и понять, где он хочет выступать в следующем сезоне.



С чем Хуану совершенно точно придется столкнуться, если он решит остаться на "Олд Траффорд", так это с увеличившейся конкуренцией. "Юнайтед" собирается активно поработать на трансферном рынке грядущим летом и уже находится на пороге приобретения восходящей звезды "Суонси" Даниэля Джеймса, который может рассматриваться как прямой конкурент Маты.