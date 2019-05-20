"Челси" продлил контракт Жиру на следующий сезон
"Челси" воспользовался своей опцией и автоматически продлил контракт с нападающим Оливье Жиру на 12 месяцев — до конца следующего сезона.
Напомним, Жиру не был доволен своей ситуацией во второй половине сезона, жалуясь на отсутствие здоровой конкуренции с прибывшим из "Ювентуса" Гонсало Игуаином.
Оливье открыто дискутировал насчет отъезда со "Стэмфорд Бридж", однако "синие" предотвратили уход 32-летнего француза свободным агентом, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги экс-игрок "Арсенала" отметился только семью появлениями в старте, забив два гола. Зато Оливье с лучшей стороны проявил себя в Лиге Европы — 10 мячей в 13 матчах.
20.05.2019 17:30
Просмотров: 519
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В финале накажет гейклуб хет-триком.
(ответить)
Правильно, нахуй продлевать Игуаина, лучше Жиру. Яхуею.
(ответить)
У Челси будут большие проблемы в новом сезоне, учитывая трансферный бан. А если ещё и Азар уйдёт, то с ТОП-4 можно попрощаться уже сейчас
(ответить)
норм
уйдет из челси с трофеев аплочки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий