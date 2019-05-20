"Челси" продлил контракт Жиру на следующий сезон

Оливье Жиру "Челси" воспользовался своей опцией и автоматически продлил контракт с нападающим Оливье Жиру на 12 месяцев — до конца следующего сезона.

Напомним, Жиру не был доволен своей ситуацией во второй половине сезона, жалуясь на отсутствие здоровой конкуренции с прибывшим из "Ювентуса" Гонсало Игуаином.

Оливье открыто дискутировал насчет отъезда со "Стэмфорд Бридж", однако "синие" предотвратили уход 32-летнего француза свободным агентом, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги экс-игрок "Арсенала" отметился только семью появлениями в старте, забив два гола. Зато Оливье с лучшей стороны проявил себя в Лиге Европы — 10 мячей в 13 матчах.


Метки Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2019 17:30

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  1. chelsea88 20.05.2019 18:18 # chelsea88
    В финале накажет гейклуб хет-триком.

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  2. ganinilyha 20.05.2019 18:01 # ganinilyha
    Правильно, нахуй продлевать Игуаина, лучше Жиру. Яхуею.

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  3. red-end-dance 20.05.2019 18:01 # red-end-dance
    У Челси будут большие проблемы в новом сезоне, учитывая трансферный бан. А если ещё и Азар уйдёт, то с ТОП-4 можно попрощаться уже сейчас

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  4. thegodfather 20.05.2019 17:41 # thegodfather
    норм
    уйдет из челси с трофеев аплочки

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