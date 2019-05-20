Алиссон: "Буду рассказывать внукам об этом камбэке"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что камбэк против "Барселоны" в Лиге Чемпионов навсегда останется одним из величайших моментов его карьеры.

Проиграв первый полуфинальный матч европейского турнира со счетом 3:0, в ответной встрече на "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа преподнесли настоящую сенсацию и благодаря яркой победе 4:0 вышли в финал. Об этом Алиссон будет помнить всегда.

"Память об этом останется со мной навсегда. Я буду рассказывать эту историю своим детям и внукам".

"Я просто надеюсь, что с Божьей помощью мы доведем начатое до конца и выиграем трофей, потому что именно такова наша цель", — цитирует Алиссона официальный веб-сайт УЕФА.


Метки Алиссон, Барселона, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2019 16:00

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  1. scouser2005 20.05.2019 16:15 # scouser2005
    Братец, я уже рассказываю внукам, что ты сотворил нечто невероятное..

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  2. chr1s8rown 20.05.2019 16:04 # chr1s8rown
    Эдерсон :"Буду рассказывать внукам об этом всосе от петушков"

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