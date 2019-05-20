Алиссон: "Буду рассказывать внукам об этом камбэке"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что камбэк против "Барселоны" в Лиге Чемпионов навсегда останется одним из величайших моментов его карьеры.

Проиграв первый полуфинальный матч европейского турнира со счетом 3:0, в ответной встрече на "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа преподнесли настоящую сенсацию и благодаря яркой победе 4:0 вышли в финал. Об этом Алиссон будет помнить всегда.



"Память об этом останется со мной навсегда. Я буду рассказывать эту историю своим детям и внукам".



"Я просто надеюсь, что с Божьей помощью мы доведем начатое до конца и выиграем трофей, потому что именно такова наша цель", — цитирует Алиссона официальный веб-сайт УЕФА.