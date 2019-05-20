Агент Лукаку уверен, что "Юнайтед" сможет привлекать звезд

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку уверен, что клуб с "Олд Траффорд" остается привлекательным направлением для игроков топ-уровня.

Сезон 2018/19 "красные дьяволы" завершили только на шестом месте в Премьер-Лиге, оставшись без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.



Грядущим летом "Юнайтед" устроит масштабное обновление состава и, по слухам, может попрощаться с рядом звезд, включая Поля Погба и самого Лукаку. Однако агент бельгийца не видит проблем для "дьяволов".



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" добьется большого успеха в плане приглашения игроков грядущим летом. Мистеру Вудворду предстоит проделать большую работу, но они смогут убедить игроков топ-уровня перейти в их клуб, потому что бренд "Манчестер Юнайтед" удивителен, он один из лучших в мире", — сообщил агент Федерико Пасторелло Sky Sports.