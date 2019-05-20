Агент Лукаку уверен, что "Юнайтед" сможет привлекать звезд
Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку уверен, что клуб с "Олд Траффорд" остается привлекательным направлением для игроков топ-уровня.
Сезон 2018/19 "красные дьяволы" завершили только на шестом месте в Премьер-Лиге, оставшись без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.
Грядущим летом "Юнайтед" устроит масштабное обновление состава и, по слухам, может попрощаться с рядом звезд, включая Поля Погба и самого Лукаку. Однако агент бельгийца не видит проблем для "дьяволов".
"Думаю, "Манчестер Юнайтед" добьется большого успеха в плане приглашения игроков грядущим летом. Мистеру Вудворду предстоит проделать большую работу, но они смогут убедить игроков топ-уровня перейти в их клуб, потому что бренд "Манчестер Юнайтед" удивителен, он один из лучших в мире", — сообщил агент Федерико Пасторелло Sky Sports.
20.05.2019 15:00
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Последние комментарии:
Ну ежли бабки есть... Чего бы не привлекать всяких погба..
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Ну такое. В последнее время все пошло на спад. Да и тренер у них не мегатоп теперь, против Луи и Жозе никто пока. Так чисто местный кумирчик, про которого все забудут в случаи неудач.
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Удачи
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