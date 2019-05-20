Сиссоко допускает уход Почеттино из "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко признался, что не уверен в будущем главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино.

На протяжении этого сезона будущее Почеттино оставалось предметом интенсивных спекуляций. Сперва Маурисио сватали в "Реал" и "Манчестер Юнайтед", а в последнее время слухи отправляют его в "Ювентус" и "Баварию".



Правды ради, 47-летний аргентинец только подогревал эти слухи, требуя от президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви амбициозный план дальнейшего развития клуба. Учитывая это, Сиссоко не исключает, что в новом сезоне "шпор" будет тренировать кто-то другой.



"Связано ли мое будущее с Почеттино? Не обязательно. Я не знаю".



"Так может получиться, что в конце сезона "Тоттенхэм" начнет новый проект, и придет новый тренер, который не будет рассчитывать на меня и захочет продать меня".



"Многое может произойти, но в данный момент мне хорошо здесь, я счастлив здесь. И у меня нет мыслей об уходе", — сообщил Сиссоко Canal+.