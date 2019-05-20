Сиссоко допускает уход Почеттино из "Тоттенхэма"

Мусса Сиссоко и Маурисио Почеттино Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко признался, что не уверен в будущем главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино.

На протяжении этого сезона будущее Почеттино оставалось предметом интенсивных спекуляций. Сперва Маурисио сватали в "Реал" и "Манчестер Юнайтед", а в последнее время слухи отправляют его в "Ювентус" и "Баварию".

Правды ради, 47-летний аргентинец только подогревал эти слухи, требуя от президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви амбициозный план дальнейшего развития клуба. Учитывая это, Сиссоко не исключает, что в новом сезоне "шпор" будет тренировать кто-то другой.

"Связано ли мое будущее с Почеттино? Не обязательно. Я не знаю".

"Так может получиться, что в конце сезона "Тоттенхэм" начнет новый проект, и придет новый тренер, который не будет рассчитывать на меня и захочет продать меня".

"Многое может произойти, но в данный момент мне хорошо здесь, я счастлив здесь. И у меня нет мыслей об уходе", — сообщил Сиссоко Canal+.


Метки Почеттино, Сиссоко, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2019 14:00

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  1. iskander8sg 20.05.2019 14:24 # iskander8sg
    За такие вью, нормальные клубы, наказывают. Футбол превратили в шапито обиженых девочек.

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