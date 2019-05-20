Аллегри готов к новой работе

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" могут не оставить без внимания заявление Массимилиано Аллегри, который выразил готовность немедленно вернуться к тренерской работе.

В минувший уикенд Аллегри поднял свой девятый трофей за пять лет работы в "Ювентусе", и тогда же стало известно, что по окончании сезона Массимилиано покинет Турин.



В прошлом Аллегри уже неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу, однако он всякий раз сохранял преданность "Ювентусу". Теперь Массимилиано освободился и не собирается отдыхать.



"Я возьму творческий отпуск, только если буду вынужден, иначе я постараюсь найти проект, который убедит меня. Жизнь полна сюрпризов, и ты должен быть готов ко всему".



"Я разговаривал с руководством после вылета от "Аякса", и наш план состоял в том, чтобы продолжить работу, но в последние шесть недель или около того мы пришли к выводу, что нам будет лучше расстаться".



"Мы совершенно не затрагивали контрактную тему, но я осознал, что для блага "Ювентуса" будет правильно уйти. Иначе мы бы рисковали столкнуться с проблемами по наступлении сентября или октября. Уж лучше уйти на мажорной ноте", — цитирует Аллегри Sky Sports.