Аллегри готов к новой работе

Массимилиано Аллегри "Челси" и "Манчестер Юнайтед" могут не оставить без внимания заявление Массимилиано Аллегри, который выразил готовность немедленно вернуться к тренерской работе.

В минувший уикенд Аллегри поднял свой девятый трофей за пять лет работы в "Ювентусе", и тогда же стало известно, что по окончании сезона Массимилиано покинет Турин.

В прошлом Аллегри уже неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу, однако он всякий раз сохранял преданность "Ювентусу". Теперь Массимилиано освободился и не собирается отдыхать.

"Я возьму творческий отпуск, только если буду вынужден, иначе я постараюсь найти проект, который убедит меня. Жизнь полна сюрпризов, и ты должен быть готов ко всему".

"Я разговаривал с руководством после вылета от "Аякса", и наш план состоял в том, чтобы продолжить работу, но в последние шесть недель или около того мы пришли к выводу, что нам будет лучше расстаться".

"Мы совершенно не затрагивали контрактную тему, но я осознал, что для блага "Ювентуса" будет правильно уйти. Иначе мы бы рисковали столкнуться с проблемами по наступлении сентября или октября. Уж лучше уйти на мажорной ноте", — цитирует Аллегри Sky Sports.


Метки Аллегри, тренеры, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1687

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  1. chelsea88 20.05.2019 14:14 # chelsea88
    Вот и замена сосари подъехала.

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  2. ilovemanutd 20.05.2019 14:07 # ilovemanutd
    Тренер не для тех кто хочет взять ЛЧ

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  3. narcot 20.05.2019 14:07 # narcot
    помойка на то и помойка, что оставит залупульшера

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  4. gerrard08 20.05.2019 14:01 # gerrard08
    Хороший специалист. Но в этих двух клубах у него будут те же проблемы что и с Аньели

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  5. j-silver 20.05.2019 13:48 # j-silver
    пенсам почему бы не забрать его?

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  6. ganinilyha 20.05.2019 13:05 # ganinilyha
    Его чё уволили? Лол.

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  7. liverbro 20.05.2019 13:04 # liverbro
    Ждём в лучшей лиге мира !было бы очень круто!

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  8. botan1k 20.05.2019 13:01 # botan1k
    Если МЮ возьмет Аллегри будет орево и нечесно по отношению к Сульшеру, так поступать с легендой и мотиватором... Мне нравится его философия, пусть работает (сарказм)

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