Аллегри готов к новой работе
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" могут не оставить без внимания заявление Массимилиано Аллегри, который выразил готовность немедленно вернуться к тренерской работе.
В минувший уикенд Аллегри поднял свой девятый трофей за пять лет работы в "Ювентусе", и тогда же стало известно, что по окончании сезона Массимилиано покинет Турин.
В прошлом Аллегри уже неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу, однако он всякий раз сохранял преданность "Ювентусу". Теперь Массимилиано освободился и не собирается отдыхать.
"Я возьму творческий отпуск, только если буду вынужден, иначе я постараюсь найти проект, который убедит меня. Жизнь полна сюрпризов, и ты должен быть готов ко всему".
"Я разговаривал с руководством после вылета от "Аякса", и наш план состоял в том, чтобы продолжить работу, но в последние шесть недель или около того мы пришли к выводу, что нам будет лучше расстаться".
"Мы совершенно не затрагивали контрактную тему, но я осознал, что для блага "Ювентуса" будет правильно уйти. Иначе мы бы рисковали столкнуться с проблемами по наступлении сентября или октября. Уж лучше уйти на мажорной ноте", — цитирует Аллегри Sky Sports.
20.05.2019 13:00
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Вот и замена сосари подъехала.
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Тренер не для тех кто хочет взять ЛЧ
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помойка на то и помойка, что оставит залупульшера
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Хороший специалист. Но в этих двух клубах у него будут те же проблемы что и с Аньели
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пенсам почему бы не забрать его?
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Его чё уволили? Лол.
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Ждём в лучшей лиге мира !было бы очень круто!
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Если МЮ возьмет Аллегри будет орево и нечесно по отношению к Сульшеру, так поступать с легендой и мотиватором... Мне нравится его философия, пусть работает (сарказм)
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