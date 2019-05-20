"Сити" готов наградить Гвардиолу новым контрактом на пять лет

"Манчестер Сити" собирается предложить своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле новый контракт на пять лет стоимостью 100 миллионов фунтов.

После окончания этого сезона, в котором "горожане" сделали исторический требл, у Гвардиолы останется еще два года по своему действующему контракту.



Однако боссы клуба с "Этихад" уже планируют на более долгий срок и надеются связать будущее каталонского специалиста аж до 2024 года.



Как сообщает The Sun, новый контракт одновременно станет наградой для Гвардиолы за его успехи — годовая зарплата Хосепа вырастет с 15 до 20 миллионов фунтов.



Добавим, что совсем скоро Гвардиола отметит трехлетие с момента своего назначения в "Сити". Столько же — три года — Хосеп провел в "Баварии", а "Барселону" тренировал на протяжении четырех лет.