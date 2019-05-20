"Сити" готов наградить Гвардиолу новым контрактом на пять лет

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" собирается предложить своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле новый контракт на пять лет стоимостью 100 миллионов фунтов.

После окончания этого сезона, в котором "горожане" сделали исторический требл, у Гвардиолы останется еще два года по своему действующему контракту.

Однако боссы клуба с "Этихад" уже планируют на более долгий срок и надеются связать будущее каталонского специалиста аж до 2024 года.

Как сообщает The Sun, новый контракт одновременно станет наградой для Гвардиолы за его успехи — годовая зарплата Хосепа вырастет с 15 до 20 миллионов фунтов.

Добавим, что совсем скоро Гвардиола отметит трехлетие с момента своего назначения в "Сити". Столько же — три года — Хосеп провел в "Баварии", а "Барселону" тренировал на протяжении четырех лет.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2019 11:00

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  1. griezmann 20.05.2019 12:05 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  2. xin 20.05.2019 12:00 # xin
    Зачем ему клуб неудачников без ЛЧ? Лысый привык быть лучшим в Европе, а не помойкой с кубками лиги.

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  3. makeewadim 20.05.2019 11:48 # makeewadim
    Наверное единственное верное решение сделал компани, а возможно гвард подсказал.

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  4. g3ndalf 20.05.2019 11:46 # g3ndalf
    415к фунтов в неделю лысому, алекшиш Шанщез заплачет, что не ушел к лысому.

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  5. vals1702 20.05.2019 11:34 # vals1702
    шарлатан

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  6. electric 20.05.2019 11:16 # electric
    Не до куя ли новостей для клуба, ни разу не игравшего в финале ЛЧ? Шейхи уже и михужлу купили. Вот почему цыгане не в бане.

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  7. bezviz 20.05.2019 11:04 # bezviz
    но только гвардиола думаю сам не готов оставаться в помойке без лч)))

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