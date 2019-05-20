"Сити" готов наградить Гвардиолу новым контрактом на пять лет
"Манчестер Сити" собирается предложить своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле новый контракт на пять лет стоимостью 100 миллионов фунтов.
После окончания этого сезона, в котором "горожане" сделали исторический требл, у Гвардиолы останется еще два года по своему действующему контракту.
Однако боссы клуба с "Этихад" уже планируют на более долгий срок и надеются связать будущее каталонского специалиста аж до 2024 года.
Как сообщает The Sun, новый контракт одновременно станет наградой для Гвардиолы за его успехи — годовая зарплата Хосепа вырастет с 15 до 20 миллионов фунтов.
Добавим, что совсем скоро Гвардиола отметит трехлетие с момента своего назначения в "Сити". Столько же — три года — Хосеп провел в "Баварии", а "Барселону" тренировал на протяжении четырех лет.
20.05.2019 11:00
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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Зачем ему клуб неудачников без ЛЧ? Лысый привык быть лучшим в Европе, а не помойкой с кубками лиги.
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Наверное единственное верное решение сделал компани, а возможно гвард подсказал.
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415к фунтов в неделю лысому, алекшиш Шанщез заплачет, что не ушел к лысому.
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шарлатан
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Не до куя ли новостей для клуба, ни разу не игравшего в финале ЛЧ? Шейхи уже и михужлу купили. Вот почему цыгане не в бане.
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но только гвардиола думаю сам не готов оставаться в помойке без лч)))
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