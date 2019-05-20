Магуайр — цель номер один "Сити" на замену Компани
"Манчестер Сити" решил сосредоточиться на защитнике "Лестера" Харри Магуайре как на наиболее подходящей замене для покидающего клуб капитана Венсана Компани.
Проведя на "Этихад" 11 сезонов и сделав в заключительном из них требл, теперь Компани покидает "Сити" свободным агентом, чтобы стать играющим тренером своего родного "Андерлехта".
Венсан всегда был чрезвычайно важным игроком в раздевалке, даже во время своих многочисленных травм, а в последние недели, словно вспомнив свои лучшие годы, исполнял определяющую роль на поле.
Потеря 33-летнего бельгийца будет чувствительной для чемпионов Премьер-Лиги, поэтому Хосеп Гвардиола готов хорошо потратиться, чтобы подыскать достойную замену Компани.
Ранее на роль преемника для Венсана сватали Маттейса Де Лигта из "Аякса", однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что своей целью номер один главный тренер "Сити" избрал Магуайра.
Источник издания утверждает, что Гвардиола отдал поручение сосредоточиться на кандидатуре Магуайра после тяжелой победы над "Лестером" (1:0) ранее в этом месяце.
"Лестер" совершенно не заинтересован в расставании со своим ведущим игроком, который лишь в сентябре заключил новый контракт, поэтому может потребовать от "Сити" обновить мировой рекорд по стоимости защитника, который был установлен переходом Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 миллионов фунтов в январе 2018.
20.05.2019 10:00
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