Клопп надеется выиграть Лигу Чемпионов с третьей попытки

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил надежду, что с третьей попытки ему, наконец, удастся выиграть Лигу Чемпионов.

Совершив потрясающий камбэк в ответном матче с "Барселоной", "красные" ворвались в финал элитного европейского турнира и теперь 1 июня разыграют заветный трофей в Мадриде с "Тоттенхэмом".

Для Клоппа это будет третий финал Лиги Чемпионов за карьеру. Уступив в прошлом году с "Ливерпулем" "Реалу" и в 2013 "Баварии" с дортмундской "Боруссией", на сей раз Юрген надеется, что ему повезет.

"У нас в Германии есть поговорка: все лучшие вещи получаются с третьего раза. В "Майнце" нам дважды не удавалось выйти в высший дивизион, но мы сделали это в третьем сезоне. Мы надеемся, что это повторится и в Лиге Чемпионов. Думаю, это довольно круто, если честно".

"Это четвертый финал для меня (включая поражение от "Севильи" в финале Лиги Европы в 2016), и это круто. У меня были хорошие команды и хорошие игроки, которые выходили за пределы своих возможностей, чтобы достичь этих финалов", — сообщил Клопп официальному веб-сайту УЕФА.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1077

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  1. farot 20.05.2019 09:50 # farot
    лошара.
    Ди Маттео с первого раза выиграл

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  2. ganinilyha 20.05.2019 09:46 # ganinilyha
    Надейся, но выиграют петухи

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  3. andrew10 20.05.2019 09:42 # andrew10
    Заслужил. Особенно обидно за финал с Баварией.
    Весь мир, практически, поддерживал ту искромётную Боруссию. Было бы очень красиво победить со Шмелями

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  4. mcfc-fantactic 20.05.2019 09:40 # mcfc-fantactic
    Искренне Клоппу желаю удачи! Возьму уже ушастого! И пусть колбасные сосовзеры фапли беснуются, я позволяю!

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  5. danyar 20.05.2019 09:26 # danyar
    Мечтать не вредно

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  6. vals1702 20.05.2019 09:25 # vals1702
    теперь только победы будут !

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  7. pamirbarkhorog 20.05.2019 09:03 # pamirbarkhorog
    Да Юра ты очень заслуживаешь этот трафей

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