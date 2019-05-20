Клопп надеется выиграть Лигу Чемпионов с третьей попытки

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил надежду, что с третьей попытки ему, наконец, удастся выиграть Лигу Чемпионов.

Совершив потрясающий камбэк в ответном матче с "Барселоной", "красные" ворвались в финал элитного европейского турнира и теперь 1 июня разыграют заветный трофей в Мадриде с "Тоттенхэмом".



Для Клоппа это будет третий финал Лиги Чемпионов за карьеру. Уступив в прошлом году с "Ливерпулем" "Реалу" и в 2013 "Баварии" с дортмундской "Боруссией", на сей раз Юрген надеется, что ему повезет.



"У нас в Германии есть поговорка: все лучшие вещи получаются с третьего раза. В "Майнце" нам дважды не удавалось выйти в высший дивизион, но мы сделали это в третьем сезоне. Мы надеемся, что это повторится и в Лиге Чемпионов. Думаю, это довольно круто, если честно".



"Это четвертый финал для меня (включая поражение от "Севильи" в финале Лиги Европы в 2016), и это круто. У меня были хорошие команды и хорошие игроки, которые выходили за пределы своих возможностей, чтобы достичь этих финалов", — сообщил Клопп официальному веб-сайту УЕФА.