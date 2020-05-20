Гюндоган: "Теперь у нас есть время обсудить новый контракт"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган повторно подтвердил, что готов возобновить переговоры со своим клубом о новом контракте.

Когда в марте 28-летний игрок сборной Германии свернул переговоры о продлении сотрудничества, клуб воспринял это как намек на то, что Гюндоган собирается покинуть "Этихад".



Однако Илкай просто хотел сосредоточиться на концовке сезона. Теперь, когда "Сити" уже сыграл свой последний матч, полузащитник готов обсудить продление своего истекающего в следующем году контракта.



"Я хотел полностью сосредоточиться на игре в футбол в последние месяцы. Думаю, моя форма и результаты последних недель показывают, что это было правильным ходом. Теперь у нас достаточно времени, чтобы возобновить диалог с клубом", — сообщил Гюндоган Bild.