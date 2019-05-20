Килиан Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе привлек внимание грандов Премьер-Лиги, намекнув на свою готовность покинуть ПСЖ.

В воскресенье вечером 20-летний Мбаппе был признан Игроком Года и молодым Игроком Года во французской Лиге 1. В сезоне 2018/19 Килиан отличился 32 раза и помог парижанам комфортно оформить титул.



И хотя карьера Мбаппе все еще находится в самом рассвете, а за ПСЖ он выступает только с позапрошлого года, Килиан уже подумывает об уходе.



"Это очень важный момент для меня. Моя карьера достигла поворотного момента. Я многое узнал здесь, и я чувствую, что, возможно, мне пора взять на себя больше ответственности".



"Надеюсь, я смогу сделать это в ПСЖ, что было бы очень приятно. Или, возможно, где-нибудь еще, с другим проектом", — цитирует Мбаппе Sky Sports.