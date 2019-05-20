Килиан Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

Килиан Мбаппе Нападающий Килиан Мбаппе привлек внимание грандов Премьер-Лиги, намекнув на свою готовность покинуть ПСЖ.

В воскресенье вечером 20-летний Мбаппе был признан Игроком Года и молодым Игроком Года во французской Лиге 1. В сезоне 2018/19 Килиан отличился 32 раза и помог парижанам комфортно оформить титул.

И хотя карьера Мбаппе все еще находится в самом рассвете, а за ПСЖ он выступает только с позапрошлого года, Килиан уже подумывает об уходе.

"Это очень важный момент для меня. Моя карьера достигла поворотного момента. Я многое узнал здесь, и я чувствую, что, возможно, мне пора взять на себя больше ответственности".

"Надеюсь, я смогу сделать это в ПСЖ, что было бы очень приятно. Или, возможно, где-нибудь еще, с другим проектом", — цитирует Мбаппе Sky Sports.


Метки Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2019 06:00

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  1. andrew10 20.05.2019 07:12 # andrew10
    Идеальный момент для Реала.
    Бейла сливают, Мбаппе покупают.
    Т.к. давно не затаривались, ФФП вроде не грозит.
    Ну и Перес с уверенностью говорил : не в это межсезонье, так в следующее Килиан перейдет к нам.
    Главное чтоб мыльную оперу не развели, как с Неймаром

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  2. arhangel777 20.05.2019 07:06 # arhangel777
    У него все мечты о Реале, так что скорее всего только туда уйдет.

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  3. chebrec 20.05.2019 07:05 # chebrec
    Барселона

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  4. quavo 20.05.2019 06:59 # quavo
    Марс рэш мбаппе
    Ебаа

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  5. drogba11cool 20.05.2019 06:38 # drogba11cool
    Выбивает контракт пожирнее, заслужил.

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  6. tigerpool 20.05.2019 06:28 # tigerpool
    Скорее всего в Ла Лигу или в Юве

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  7. chr1s8rown 20.05.2019 06:12 # chr1s8rown
    Только реал может потянуть его трансфер или барса
    Мочестерские клубы один на страпоне под названием ффп,другой в болоте под начальством физрука
    Лфк не мешок
    Щельси. Туда сам мбапе не пойдет

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