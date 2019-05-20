Килиан Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ
Нападающий Килиан Мбаппе привлек внимание грандов Премьер-Лиги, намекнув на свою готовность покинуть ПСЖ.
В воскресенье вечером 20-летний Мбаппе был признан Игроком Года и молодым Игроком Года во французской Лиге 1. В сезоне 2018/19 Килиан отличился 32 раза и помог парижанам комфортно оформить титул.
И хотя карьера Мбаппе все еще находится в самом рассвете, а за ПСЖ он выступает только с позапрошлого года, Килиан уже подумывает об уходе.
"Это очень важный момент для меня. Моя карьера достигла поворотного момента. Я многое узнал здесь, и я чувствую, что, возможно, мне пора взять на себя больше ответственности".
"Надеюсь, я смогу сделать это в ПСЖ, что было бы очень приятно. Или, возможно, где-нибудь еще, с другим проектом", — цитирует Мбаппе Sky Sports.
20.05.2019 06:00
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Последние комментарии:
Идеальный момент для Реала.
Бейла сливают, Мбаппе покупают.
Т.к. давно не затаривались, ФФП вроде не грозит.
Ну и Перес с уверенностью говорил : не в это межсезонье, так в следующее Килиан перейдет к нам.
Главное чтоб мыльную оперу не развели, как с Неймаром
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У него все мечты о Реале, так что скорее всего только туда уйдет.
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Барселона
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Марс рэш мбаппе
Ебаа
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Выбивает контракт пожирнее, заслужил.
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Скорее всего в Ла Лигу или в Юве
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Только реал может потянуть его трансфер или барса
Мочестерские клубы один на страпоне под названием ффп,другой в болоте под начальством физрука
Лфк не мешок
Щельси. Туда сам мбапе не пойдет
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