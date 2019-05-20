Гвардиола: "Будет так сложно заменить Компани"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его клубу будет очень сложно найти замену покидающему клубу Венсану Компани.

На следующий день после оформления исторического требла с "Сити" Компани объявил, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт. Теперь 33-летний бельгиец возвращается в "Андерлехт", чтобы стать играющим тренером.



По мнению Гвардиолы, за 11 лет выступлений на "Этихад" Венсан стал настоящей легендой клуба, и такая потеря в любом случае будет чувствительной.



"Он обладал невероятным духом, и он был так важен для нас в заключительные недели этого сезона".



"Будет так сложно заменить Винни. У каждого есть свои сильные стороны, но Венсан особенный. Нам будет его не хватать. Мне будет очень его не хватать".



"Этот клуб такой, какой он есть, благодаря своим великим игрокам из прошлого вроде Майка Саммерби, Тони Бука, Фрэнсиса Ли и Колина Белла".



"Однако с момента прихода шейха Мансура и назначения президентом Халдуна (Аль Мубарака) появилось новое поколение игроков, которые помогли изменить судьбу этого клуба".



"Джо Харт, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Яя Туре и Давид Сильва — все это невероятные игроки, и они помогли клубу совершить огромный шаг вперед".



"Венсан помог этому клубу добиться столь многого как до моего прихода, так и после моего прихода. Мы пытались поддержать этот уровень и написать новую историю".



"Конечно, я желаю ему всего наилучшего на новом этапе его жизни, но он является невероятной частью этого футбольного клуба и останется таковой навсегда", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.