Зидан подтвердил, что Бэйл не входит в его планы

Гарет Бэйл Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что вингер Гарет Бэйл не входит в его планы.

После возвращения Зидана на тренерский мостик "Реала" поползли слухи, что Зинедин собирается избавиться от 29-летнего игрока сборной Уэльса грядущим летом.

В воскресенье "Реал" завершил свой сезон домашним поражением 0:2 от "Реал Бетиса", а Бэйл весь матч провел на скамейке запасных, так и не получив возможности попрощаться с "Сантьяго Бернабеу". После игры Зидан не стал отрицать очевидного.

"Я не знаю, последний это его матч или нет. Я не знаю, что произойдет. Мне жаль, что он не сыграл, но никто не знает будущее. Я поступаю так, как лучше всего для команды, и иногда бывает, что игрок не подходит для моей команды".

"Никто не может отнять у Бэйла того, что он сделал для команды, но я, будучи тренером, должен жить настоящим. В последние недели я полагался на других игроков".

"Я принимаю такие решения, когда считаю их правильными. Я всегда должен поступать в интересах команды", — цитирует Зидана Sky Sports.

Добавим, что в прессе уже появились слухи, что "Реал" может отпустить Бэйла свободным агентом, лишь бы Гарет ушел в другой клуб. Другие таблоиды утверждают, что валлиец не собирается покидать Мадрид, где у него есть контракт с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю.


Метки Бэйл, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 23:00

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  1. sisyazavr 19.05.2019 23:29 # sisyazavr
    В Ювентус тоже можно.

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  2. sisyazavr 19.05.2019 23:28 # sisyazavr
    Подошел бы Дьяволам.

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  3. dallaslp 19.05.2019 23:25 # dallaslp
    будет ударное трио в МЮ Бейл-Санчес-Янг

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  4. serg34 19.05.2019 23:11 # serg34
    В скам его, будет вторую сиську сосать за 500к как и санчос.

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  5. papka-legend 19.05.2019 23:02 # papka-legend
    В МЮ перейдет, чтоб Санчесу скучно не сиделось на скамейке запасных

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