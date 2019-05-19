Зидан подтвердил, что Бэйл не входит в его планы

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что вингер Гарет Бэйл не входит в его планы.

После возвращения Зидана на тренерский мостик "Реала" поползли слухи, что Зинедин собирается избавиться от 29-летнего игрока сборной Уэльса грядущим летом.



В воскресенье "Реал" завершил свой сезон домашним поражением 0:2 от "Реал Бетиса", а Бэйл весь матч провел на скамейке запасных, так и не получив возможности попрощаться с "Сантьяго Бернабеу". После игры Зидан не стал отрицать очевидного.



"Я не знаю, последний это его матч или нет. Я не знаю, что произойдет. Мне жаль, что он не сыграл, но никто не знает будущее. Я поступаю так, как лучше всего для команды, и иногда бывает, что игрок не подходит для моей команды".



"Никто не может отнять у Бэйла того, что он сделал для команды, но я, будучи тренером, должен жить настоящим. В последние недели я полагался на других игроков".



"Я принимаю такие решения, когда считаю их правильными. Я всегда должен поступать в интересах команды", — цитирует Зидана Sky Sports.



Добавим, что в прессе уже появились слухи, что "Реал" может отпустить Бэйла свободным агентом, лишь бы Гарет ушел в другой клуб. Другие таблоиды утверждают, что валлиец не собирается покидать Мадрид, где у него есть контракт с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю.