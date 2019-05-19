Хаким Зийеш мечтает об "Арсенале"

Хаким Зийеш Вингер "Аякса" Хаким Зийеш признался, что "Арсенал" является одним из двух клубов, за которые он мечтает выступать.

Зийеш привлек внимание больших европейских клубов не только своей отличной игрой в этом сезоне, но и тем фактом, что его контракт содержит пункт об отступных в размере 22 миллионов фунтов.

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс уже подтвердил, что его клуб бессилен помешать уходу 26-летнего марокканца, забившего 21 гол и отдавшего 24 результативных передачи в этом сезоне.

Список претендентов на Зийеша широк и включает в себя "Тоттенхэм" и "Баварию", однако у Хакима есть свои предпочтения.

"За какой клуб я бы хотел выступать? Ну, есть два таких клуба. Это "Арсенал" и "Барселона". Это моя предельная мечта", — сообщил Зийеш Ajax TV.


Метки Арсенал, Аякс, Зийеш

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1804

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  1. aliluya-nn 19.05.2019 23:30 # aliluya-nn
    Если вингер - надо брать ..можем махнуть на Ивоби

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  2. mixmaster 19.05.2019 23:20 # mixmaster
    Изичайший выбор для здравомыслящего игрока

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  3. reams 19.05.2019 23:20 # reams
    ну что ж, добро пожаловать в Арсенал, хоть по сути и не нужен был

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  4. r-n 19.05.2019 23:17 # r-n
    За 22 млн это наикрутейший вариант!!! Другой вопрос, сколько он себе з/п потребует?

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  5. blackdreamer 19.05.2019 22:37 # blackdreamer
    все понятно очередной пидар

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  6. firmino9 19.05.2019 22:36 # firmino9
    Чет в голос)))

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  7. januzaj00 19.05.2019 22:24 # januzaj00
    Любит когда сзади...))

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  8. zloy-vasya 19.05.2019 22:21 # zloy-vasya
    Ну его канониры точно потянут спокойно

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  9. gunars 19.05.2019 22:08 # gunars
    2-й Марез) или Азар курит в сторонке)

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  10. tot35 19.05.2019 22:02 # tot35
    Ай крассава. Дуй в арсенал!

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