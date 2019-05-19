Хаким Зийеш мечтает об "Арсенале"

Вингер "Аякса" Хаким Зийеш признался, что "Арсенал" является одним из двух клубов, за которые он мечтает выступать.

Зийеш привлек внимание больших европейских клубов не только своей отличной игрой в этом сезоне, но и тем фактом, что его контракт содержит пункт об отступных в размере 22 миллионов фунтов.



Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс уже подтвердил, что его клуб бессилен помешать уходу 26-летнего марокканца, забившего 21 гол и отдавшего 24 результативных передачи в этом сезоне.



Список претендентов на Зийеша широк и включает в себя "Тоттенхэм" и "Баварию", однако у Хакима есть свои предпочтения.



"За какой клуб я бы хотел выступать? Ну, есть два таких клуба. Это "Арсенал" и "Барселона". Это моя предельная мечта", — сообщил Зийеш Ajax TV.