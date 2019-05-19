"Лилль" продаст Николя Пепе

Николя Пепе Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье подтвердил, что его клуб продаст вингера Николя Пепе грядущим летом.

В этом сезоне Пепе забил 21 гол и отдал 13 результативных передач, чем привлек внимание клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Челси" и "Баварии".

Завершив сезон во французской Лиге 1 в субботу, теперь "Лилль" готовится искать самого щедрого покупателя на 23-летнего ивуарийца.

"Николя Пепе уйдет. Такова жизнь, таков современный футбол. Он игрок высочайшего уровня, и ему предстоит принять большое решение, выбирая свой следующий клуб".

"Великие европейские команды устроят битву за него. Думаю, он возьмет определенное время, чтобы обо всем подумать и выбрать правильный проект", — цитирует Гальтье Canal+.


Метки Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 21:00

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  1. januzaj00 19.05.2019 21:21 # januzaj00
    Берём. Точно не хуже марсиаля будет

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  2. slash-lfc 19.05.2019 21:03 # slash-lfc
    Хз лютый ли топарик, но в Баварию можно.

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