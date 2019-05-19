"Лилль" продаст Николя Пепе

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье подтвердил, что его клуб продаст вингера Николя Пепе грядущим летом.

В этом сезоне Пепе забил 21 гол и отдал 13 результативных передач, чем привлек внимание клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Челси" и "Баварии".



Завершив сезон во французской Лиге 1 в субботу, теперь "Лилль" готовится искать самого щедрого покупателя на 23-летнего ивуарийца.



"Николя Пепе уйдет. Такова жизнь, таков современный футбол. Он игрок высочайшего уровня, и ему предстоит принять большое решение, выбирая свой следующий клуб".



"Великие европейские команды устроят битву за него. Думаю, он возьмет определенное время, чтобы обо всем подумать и выбрать правильный проект", — цитирует Гальтье Canal+.