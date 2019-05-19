"Лилль" продаст Николя Пепе
Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье подтвердил, что его клуб продаст вингера Николя Пепе грядущим летом.
В этом сезоне Пепе забил 21 гол и отдал 13 результативных передач, чем привлек внимание клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Челси" и "Баварии".
Завершив сезон во французской Лиге 1 в субботу, теперь "Лилль" готовится искать самого щедрого покупателя на 23-летнего ивуарийца.
"Николя Пепе уйдет. Такова жизнь, таков современный футбол. Он игрок высочайшего уровня, и ему предстоит принять большое решение, выбирая свой следующий клуб".
"Великие европейские команды устроят битву за него. Думаю, он возьмет определенное время, чтобы обо всем подумать и выбрать правильный проект", — цитирует Гальтье Canal+.
19.05.2019 21:00
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Берём. Точно не хуже марсиаля будет
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Хз лютый ли топарик, но в Баварию можно.
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