Вильям Салиба — цель номер один "Арсенала" на лето

"Арсенал" определился со своей приоритетной трансферной целью на грядущее лето, избрав таковой центрального защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба.

В этом сезоне Салиба совершил настоящий прорыв, сыграв 17 матчей за "Сент-Этьен" с учетом всех соревнований и обратив на себя внимание больших клубов Европы.



В свои 18 лет Вильям демонстрирует не по годам зрелый футбол, а вдобавок обладает внушительными физическими данными — рост защитника составляет 193 сантиметра.



Француз камерунского происхождения лишь в прошлом месяце заключил новый четырехлетний контракт, однако Goal утверждает, что "Сент-Этьен" не сможет устоять перед предложением порядка 25 миллионов фунтов.



Укрепление обороны является одним из приоритетов для главного тренера "канониров" Унаи Эмери, чья команда пропустила пугающее количество голов в сезоне Премьер-Лиги 2018/19 — 51 в 38 матчах.



По информации издания, скауты "Арсенала" внимательно просматривали Салиба на протяжении этого сезона, в том числе во время победы 3:0 над "Ниццей" накануне, и теперь лондонский клуб готов сделать свое предложение.



