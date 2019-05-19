Вильям Салиба — цель номер один "Арсенала" на лето
"Арсенал" определился со своей приоритетной трансферной целью на грядущее лето, избрав таковой центрального защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба.
В этом сезоне Салиба совершил настоящий прорыв, сыграв 17 матчей за "Сент-Этьен" с учетом всех соревнований и обратив на себя внимание больших клубов Европы.
В свои 18 лет Вильям демонстрирует не по годам зрелый футбол, а вдобавок обладает внушительными физическими данными — рост защитника составляет 193 сантиметра.
Француз камерунского происхождения лишь в прошлом месяце заключил новый четырехлетний контракт, однако Goal утверждает, что "Сент-Этьен" не сможет устоять перед предложением порядка 25 миллионов фунтов.
Укрепление обороны является одним из приоритетов для главного тренера "канониров" Унаи Эмери, чья команда пропустила пугающее количество голов в сезоне Премьер-Лиги 2018/19 — 51 в 38 матчах.
По информации издания, скауты "Арсенала" внимательно просматривали Салиба на протяжении этого сезона, в том числе во время победы 3:0 над "Ниццей" накануне, и теперь лондонский клуб готов сделать свое предложение.
19.05.2019 20:00
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Последние комментарии:
вряд ли в АПЛ ему дадут так играть
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Только такими нонеймами и могут интересоваться, заранее зная что конкуренции нет. Иначе гейклуб позорно сольётся.
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А какже Юмтити, Николас Пепе и прочее топарики
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Венгер ушел,но его детище осталось,кек
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