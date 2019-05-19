Вильям Салиба — цель номер один "Арсенала" на лето

Вильям Салиба "Арсенал" определился со своей приоритетной трансферной целью на грядущее лето, избрав таковой центрального защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба.

В этом сезоне Салиба совершил настоящий прорыв, сыграв 17 матчей за "Сент-Этьен" с учетом всех соревнований и обратив на себя внимание больших клубов Европы.

В свои 18 лет Вильям демонстрирует не по годам зрелый футбол, а вдобавок обладает внушительными физическими данными — рост защитника составляет 193 сантиметра.

Француз камерунского происхождения лишь в прошлом месяце заключил новый четырехлетний контракт, однако Goal утверждает, что "Сент-Этьен" не сможет устоять перед предложением порядка 25 миллионов фунтов.

Укрепление обороны является одним из приоритетов для главного тренера "канониров" Унаи Эмери, чья команда пропустила пугающее количество голов в сезоне Премьер-Лиги 2018/19 — 51 в 38 матчах.

По информации издания, скауты "Арсенала" внимательно просматривали Салиба на протяжении этого сезона, в том числе во время победы 3:0 над "Ниццей" накануне, и теперь лондонский клуб готов сделать свое предложение.


Метки Арсенал, видео, Салиба, Сент-Этьен

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 20:00

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  1. irbis85 19.05.2019 20:54 # irbis85
    вряд ли в АПЛ ему дадут так играть

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  2. chelsea88 19.05.2019 20:15 # chelsea88
    Только такими нонеймами и могут интересоваться, заранее зная что конкуренции нет. Иначе гейклуб позорно сольётся.

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  3. tigerpool 19.05.2019 20:13 # tigerpool
    А какже Юмтити, Николас Пепе и прочее топарики

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  4. central-07 19.05.2019 20:11 # central-07
    Венгер ушел,но его детище осталось,кек

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