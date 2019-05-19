"Сити" хочет пригласить Де Лигта или Магуайра на место Компани

После решения Венсана Компани покинуть клуб "Манчестер Сити" приступил к активным поискам нового центрального защитника.

Ранее в воскресенье Компани объявил, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт. Таким образом, Венсан покидает "Сити", отыграв здесь 11 лет.



Расставание с 33-летним бельгийцем создает определенную напряженность в центре обороны, ведь Николас Отаменди тоже уже не молод и, по слухам, задумывается о смене клуба.



Как сообщает Daily Mail, грядущим летом чемпионы Премьер-Лиги постараются приобрести защитника топ-уровня на замену Компани, в качестве своих приоритетных целей избрав Маттейса Де Лигта из "Аякса" и Харри Магуайра из "Лестера".



Фаворитом в борьбе за 19-летнего Де Лигта остается "Барселона", однако внезапное решение Компани отправиться в "Андерлехт" на роль играющего тренера резко повышает шансы "Сити" заполучить Маттейса.