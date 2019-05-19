"Сити" хочет пригласить Де Лигта или Магуайра на место Компани
После решения Венсана Компани покинуть клуб "Манчестер Сити" приступил к активным поискам нового центрального защитника.
Ранее в воскресенье Компани объявил, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт. Таким образом, Венсан покидает "Сити", отыграв здесь 11 лет.
Расставание с 33-летним бельгийцем создает определенную напряженность в центре обороны, ведь Николас Отаменди тоже уже не молод и, по слухам, задумывается о смене клуба.
Как сообщает Daily Mail, грядущим летом чемпионы Премьер-Лиги постараются приобрести защитника топ-уровня на замену Компани, в качестве своих приоритетных целей избрав Маттейса Де Лигта из "Аякса" и Харри Магуайра из "Лестера".
Фаворитом в борьбе за 19-летнего Де Лигта остается "Барселона", однако внезапное решение Компани отправиться в "Андерлехт" на роль играющего тренера резко повышает шансы "Сити" заполучить Маттейса.
19.05.2019 19:00
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Последние комментарии:
Де лигт не пойдёт, если там хоть одна извилина имеется. Ведь никогда не станет чемпионом ЛЧ с голубой помойкой.
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0 финалов
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Ну только не Магуайра
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Любой из обоих перечисленных усилит королей и поможет в новом сезоне обоссать портовую помойку, но еще с большим напором. Скриньте.
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пригласить блять
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