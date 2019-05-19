"Сити" хочет пригласить Де Лигта или Магуайра на место Компани

Маттейс Де Лигт После решения Венсана Компани покинуть клуб "Манчестер Сити" приступил к активным поискам нового центрального защитника.

Ранее в воскресенье Компани объявил, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт. Таким образом, Венсан покидает "Сити", отыграв здесь 11 лет.

Расставание с 33-летним бельгийцем создает определенную напряженность в центре обороны, ведь Николас Отаменди тоже уже не молод и, по слухам, задумывается о смене клуба.

Как сообщает Daily Mail, грядущим летом чемпионы Премьер-Лиги постараются приобрести защитника топ-уровня на замену Компани, в качестве своих приоритетных целей избрав Маттейса Де Лигта из "Аякса" и Харри Магуайра из "Лестера".

Фаворитом в борьбе за 19-летнего Де Лигта остается "Барселона", однако внезапное решение Компани отправиться в "Андерлехт" на роль играющего тренера резко повышает шансы "Сити" заполучить Маттейса.


Метки Аякс, Де Лигт, Лестер, Магуайр, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 19:00

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  1. electric 19.05.2019 19:29 # electric
    Де лигт не пойдёт, если там хоть одна извилина имеется. Ведь никогда не станет чемпионом ЛЧ с голубой помойкой.
    0
    0 финалов
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  2. mancityman 19.05.2019 19:06 # mancityman
    Ну только не Магуайра

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  3. leon-britton 19.05.2019 19:04 # leon-britton
    Любой из обоих перечисленных усилит королей и поможет в новом сезоне обоссать портовую помойку, но еще с большим напором. Скриньте.

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  4. hammersmith 19.05.2019 19:04 # hammersmith
    пригласить блять

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