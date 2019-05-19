Саутгейт объянил, почему не берет Мэддисона на плей-офф Лиги Наций

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не включил атакующего полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона и других молодых звезд в заявку своей команды на плей-офф Лиги Наций.

22-летний Мэддисон на высоком уровне отыграл этот сезон, забив семь голов и отдав семь результативных передач в рамках Премьер-Лиг, однако своего дебюта за главную сборную страны Джеймсу придется подождать.



По мнению Саутгейта, Мэддисону и ему подобным будет лучше выступить за молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы грядущим летом.



"Мы и так слишком рано забрали многих игроков из команды U-21, поэтому игрокам вроде Фила Фодена, Джеймса Мэддисона, Мейсона Маунта, Аарона Ван-Биссаки и Райана Сессеньона будет лучше провести турнир вместе".



"Для них будет полезно поучаствовать в этом турнире и набраться опыта. Мы думаем, что именно такой должна быть следующая ступень в их развитии".



"Мы со Стивом Холландом отправимся на этот турнир и даже будем проводить некоторые тренировки на протяжении следующих двух недель. Так что мы существуем неразделимо друг от друга".



"Кроме того, мы понимаем, что нельзя спешить с переводом игроков из команды U-21. Если они добились хорошего прогресса и если мы будем чувствовать, что настал правильный момент, мы переведем их наверх. Нет ничего постыдного, чтобы выступать за эту команду U-21", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.