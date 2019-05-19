Саутгейт объянил, почему не берет Мэддисона на плей-офф Лиги Наций

Джеймс Мэддисон Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не включил атакующего полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона и других молодых звезд в заявку своей команды на плей-офф Лиги Наций.

22-летний Мэддисон на высоком уровне отыграл этот сезон, забив семь голов и отдав семь результативных передач в рамках Премьер-Лиг, однако своего дебюта за главную сборную страны Джеймсу придется подождать.

По мнению Саутгейта, Мэддисону и ему подобным будет лучше выступить за молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы грядущим летом.

"Мы и так слишком рано забрали многих игроков из команды U-21, поэтому игрокам вроде Фила Фодена, Джеймса Мэддисона, Мейсона Маунта, Аарона Ван-Биссаки и Райана Сессеньона будет лучше провести турнир вместе".

"Для них будет полезно поучаствовать в этом турнире и набраться опыта. Мы думаем, что именно такой должна быть следующая ступень в их развитии".

"Мы со Стивом Холландом отправимся на этот турнир и даже будем проводить некоторые тренировки на протяжении следующих двух недель. Так что мы существуем неразделимо друг от друга".

"Кроме того, мы понимаем, что нельзя спешить с переводом игроков из команды U-21. Если они добились хорошего прогресса и если мы будем чувствовать, что настал правильный момент, мы переведем их наверх. Нет ничего постыдного, чтобы выступать за эту команду U-21", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.


Метки Лестер, Лига Наций, молодежная сборная Англии, Мэддисон, Саутгейт

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 19.05.2019 18:24 # manutd-20champ
    ещё молоко на губах не обсохло
    торопиза не нужно

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  2. chr1s8rown 19.05.2019 18:12 # chr1s8rown
    Физрук на уровне сушера.

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