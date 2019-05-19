Агент назвал цену за Ришарлисона

Агент нападающего "Эвертона" Ришарлисона сообщил, что для приобретения его клиента грядущим летом потребуется сумма свыше 100 миллионов фунтов.

Громко заявив о себе в "Уотфорде", прошлым летом Ришарлисон присоединился к "ирискам" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов.



В сезоне 2018/19 Ришарлисон только укрепил свою репутацию, отличившись 14 раз за мерсисайдский клуб во всех турнирах. Также 22-летний нападающий пробился в сборную Бразилии, в заявку которой на Кубок Америки он недавно попал.



На протяжении последних месяцев ходят слухи, что приобрести столь стремительно прогрессирующего игрока хотят "Челси", "Барселона", ПСЖ и "Интер", однако это будет стоит очень дорого для них.



"Пока что никаких контактов не было, и я даже не знаю, готовы ли они заплатить то, что просит "Эвертон", а это минимум 120 миллионов евро".



"Конечно, мы польщены слухами, потому что "Интер" — это большой клуб, но я думаю, "Эвертон" не согласится на сумму меньше, чем я назвал. Мы не стремимся покинуть Премьер-Лигу, хотя итальянский чемпионат нам очень нравится. Ришарлисон мог бы выступать в любой лиге", — цитирует агента игрока Ренато Веласко Liverpool Echo.