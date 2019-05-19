Саутгейт предупредил, что в Премьер-Лиге останется только 15% англичан

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опасается, что количество английских игроков в Премьер-Лиге снизится до 15 процентов в обозримом будущем.

Согласно статистике, в едва завершившемся сезоне Премьер-Лиги только 30 процентов игроков, выходивших в стартовом составе своих команд, были англичанами. Год назад этот показатель составлял 33.2 процента.



Среди команд топ-6 ситуация обстоит еще хуже — 19.9 процентов. Саугейт считает, что с этим нужно что-то делать.



"Мы должны прекратить это снижение. Было бы неправильно сказать, что мы не развиваем хороших игроков. В наших академия проводится громадная работа".



"Я очень озабочен этим нисходящим трендом на графике и тем, что через 10 лет главный тренер сборной Англии сможет выбирать только из 15 процентов игроков в своей лиге. Эта угроза реальна для нас".



"Я не буду на этом посту вечно, но вы же хотите, чтобы у сборной Англии всегда был хороший выбор игроков", — цитирует Саутгейта The Guardian.