Саутгейт предупредил, что в Премьер-Лиге останется только 15% англичан

Харри Кейн и Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опасается, что количество английских игроков в Премьер-Лиге снизится до 15 процентов в обозримом будущем.

Согласно статистике, в едва завершившемся сезоне Премьер-Лиги только 30 процентов игроков, выходивших в стартовом составе своих команд, были англичанами. Год назад этот показатель составлял 33.2 процента.

Среди команд топ-6 ситуация обстоит еще хуже — 19.9 процентов. Саугейт считает, что с этим нужно что-то делать.

"Мы должны прекратить это снижение. Было бы неправильно сказать, что мы не развиваем хороших игроков. В наших академия проводится громадная работа".

"Я очень озабочен этим нисходящим трендом на графике и тем, что через 10 лет главный тренер сборной Англии сможет выбирать только из 15 процентов игроков в своей лиге. Эта угроза реальна для нас".

"Я не буду на этом посту вечно, но вы же хотите, чтобы у сборной Англии всегда был хороший выбор игроков", — цитирует Саутгейта The Guardian.


Метки Премьер-Лига, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 16:10

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  1. mancunia-planet 19.05.2019 16:56 # mancunia-planet
    Это вам за какую-то там толерантность, долбойёбы.

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  2. suddenly 19.05.2019 16:21 # suddenly
    Скоро вообще одни негры будут в сборной играть как во Франции.

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  3. silva77 19.05.2019 16:17 # silva77
    ИЗ НИХ 7% ВСЯКИЕ АРНОЛЬДЫ ЧИСТОКРОВНЫЕ АНГЛИЧАНИ НЕ ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМПользователь получил предупреждение

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