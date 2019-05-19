Деннис Бергкамп открыт к работе в Премьер-Лиге

Деннис Бергкамп Легенда "Арсенала" Деннис Бергкамп поставил в известность клубы Премьер-Лиги, заявив о своей готовности вернуться к тренерской работе.

Бергкамп находится без работы с прошлого сезона, когда он покинул должность ассистента главного тренера "Аяксе" после серии конфликтов со спортивным директором амстердамцев Марком Овермарсом.

Вместе с тем, нельзя отрицать, что в том числе и Бергкамп заложил фундамент, который обеспечил тот колоссальный успех, которого добился "Аякс" на внутренней и европейской аренах в нынешнем сезоне. Теперь Деннис открыт к новому испытанию.

"В "Аяксе" я был связующим звеном между академией и первой командой. И я хочу, чтобы моя новая работа была похожей — я хочу развивать таланты, исполнять свою роль в тренерском штабе и индивидуально работать с первоклассными талантами, когда это необходимо".

"Мы видим много различных стилей в футболе, но если анализировать их, становится понятно, что все сводится исключительно к футбольному таланту — и развитию этого таланта".

"Именно с этим я готов помочь. В "Аяксе" я был сосредоточен не только на работе с нападающими первой команды, я также наслаждался работой с нападающими из академии, помогая им выйти на новый уровень".

"Мой период в "Аяксе" прервался очень внезапно. Но я не закончил с футболом. Теперь я готов поработать за рубежом".

"Своим пребыванием в Лондоне я наслаждался с первого дня. Я любил английскую футбольную культуру, и пиком для меня стал наш золотой дубль".

"Я помню, как мы проехались на автобусе по переполненным улицам Лондона и увидели всех этих фанатов. Со временем я понял, насколько особенным было то время. Ведь "Арсенал" не выигрывает Премьер-Лигу с 2004 года", — сообщил 50-летний голландец Daily Mirror.


Метки Аякс, Бергкамп, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 907

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  1. mesut007 19.05.2019 15:34 # mesut007
    просто лучший!!!

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  2. slash-lfc 19.05.2019 15:34 # slash-lfc
    Абсолютный топ.

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  3. snapshot86 19.05.2019 15:03 # snapshot86
    должность спортивного директора Арсенала этому топарю

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