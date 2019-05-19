Деннис Бергкамп открыт к работе в Премьер-Лиге

Легенда "Арсенала" Деннис Бергкамп поставил в известность клубы Премьер-Лиги, заявив о своей готовности вернуться к тренерской работе.

Бергкамп находится без работы с прошлого сезона, когда он покинул должность ассистента главного тренера "Аяксе" после серии конфликтов со спортивным директором амстердамцев Марком Овермарсом.



Вместе с тем, нельзя отрицать, что в том числе и Бергкамп заложил фундамент, который обеспечил тот колоссальный успех, которого добился "Аякс" на внутренней и европейской аренах в нынешнем сезоне. Теперь Деннис открыт к новому испытанию.



"В "Аяксе" я был связующим звеном между академией и первой командой. И я хочу, чтобы моя новая работа была похожей — я хочу развивать таланты, исполнять свою роль в тренерском штабе и индивидуально работать с первоклассными талантами, когда это необходимо".



"Мы видим много различных стилей в футболе, но если анализировать их, становится понятно, что все сводится исключительно к футбольному таланту — и развитию этого таланта".



"Именно с этим я готов помочь. В "Аяксе" я был сосредоточен не только на работе с нападающими первой команды, я также наслаждался работой с нападающими из академии, помогая им выйти на новый уровень".



"Мой период в "Аяксе" прервался очень внезапно. Но я не закончил с футболом. Теперь я готов поработать за рубежом".



"Своим пребыванием в Лондоне я наслаждался с первого дня. Я любил английскую футбольную культуру, и пиком для меня стал наш золотой дубль".



"Я помню, как мы проехались на автобусе по переполненным улицам Лондона и увидели всех этих фанатов. Со временем я понял, насколько особенным было то время. Ведь "Арсенал" не выигрывает Премьер-Лигу с 2004 года", — сообщил 50-летний голландец Daily Mirror.