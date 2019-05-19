"Ливерпуль" готов отпустить Миньоле за 15 млн. фунтов

Симон Миньоле "Ливерпуль" назначил цену в 15 миллионов фунтов за своего запасного голкипера Симона Миньоле.

Миньоле выступает за "красных" после своего перехода из "Сандерленда" в 2013 году, едва не выиграв титул Премьер-Лиги в своем первом сезоне на "Энфилде".

Однако после приобретения "Ливерпулем" Алиссона прошлым летом Симон крепко сел в запас и сыграл лишь два матча во второстепенных соревнованиях.

Как сообщает Daily Mail, "красные" готовы удовлетворить желание 31-летнего бельгийца играть регулярно, отпустив Миньоле в другой клуб.

Вместе с тем "Ливерпуль" хочет получить 15 млн. фунтов за Симона, в услугах которого могут быть заинтересованы "Борнмут", "Уотфорд" и едва вышедший в Премьер-Лигу "Норвич".


Метки Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 862

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Последние комментарии:




  1. firmino9 19.05.2019 14:33 # firmino9
    Я вот удивляюсь при Клоппе, мы таких днарей пропихиваем за большие деньги

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  2. liverpool1892est 19.05.2019 14:31 # liverpool1892est
    Неужели найдется такой тупой тренер купит Миньета за деньги,да еще за 15 млн...помойму мы должны заплатить чтлбы он только ушел

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  3. lfcynwa 19.05.2019 14:20 # lfcynwa
    пиздец, за него еще и заплатят

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  4. chelsea88 19.05.2019 14:01 # chelsea88
    В пригородную помойку пойдёт, изи заменит испанскую дырку дегею.

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  5. mikkiynwa 19.05.2019 13:58 # mikkiynwa
    Вот и замена Де Хеи пришла.

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  6. xin 19.05.2019 13:45 # xin
    Такой же дублер Алисы, как и кипер голубых. В принципе 15кк за него - доступные деньги.

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  7. mc-od 19.05.2019 13:24 # mc-od
    В смысле, Ливерпук столько заплатит купившему?

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  8. chr1s8rown 19.05.2019 13:21 # chr1s8rown
    Зато с медаль лч уйдет .красиво
    А не как компани

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  9. mancunia-planet 19.05.2019 13:09 # mancunia-planet
    И 10 пенсов не стоит

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  10. electric 19.05.2019 13:06 # electric
    Заменит дегея на изи. Ещё и по дешёвке. Комоне красиво!

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  11. blackdreamer 19.05.2019 13:03 # blackdreamer
    я думал это животное криворукое можно только усыпить

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