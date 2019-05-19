"Ливерпуль" готов отпустить Миньоле за 15 млн. фунтов
"Ливерпуль" назначил цену в 15 миллионов фунтов за своего запасного голкипера Симона Миньоле.
Миньоле выступает за "красных" после своего перехода из "Сандерленда" в 2013 году, едва не выиграв титул Премьер-Лиги в своем первом сезоне на "Энфилде".
Однако после приобретения "Ливерпулем" Алиссона прошлым летом Симон крепко сел в запас и сыграл лишь два матча во второстепенных соревнованиях.
Как сообщает Daily Mail, "красные" готовы удовлетворить желание 31-летнего бельгийца играть регулярно, отпустив Миньоле в другой клуб.
Вместе с тем "Ливерпуль" хочет получить 15 млн. фунтов за Симона, в услугах которого могут быть заинтересованы "Борнмут", "Уотфорд" и едва вышедший в Премьер-Лигу "Норвич".
19.05.2019 13:00
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Последние комментарии:
Я вот удивляюсь при Клоппе, мы таких днарей пропихиваем за большие деньги
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Неужели найдется такой тупой тренер купит Миньета за деньги,да еще за 15 млн...помойму мы должны заплатить чтлбы он только ушел
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пиздец, за него еще и заплатят
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В пригородную помойку пойдёт, изи заменит испанскую дырку дегею.
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Вот и замена Де Хеи пришла.
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Такой же дублер Алисы, как и кипер голубых. В принципе 15кк за него - доступные деньги.
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В смысле, Ливерпук столько заплатит купившему?
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Зато с медаль лч уйдет .красиво
А не как компани
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И 10 пенсов не стоит
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Заменит дегея на изи. Ещё и по дешёвке. Комоне красиво!
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я думал это животное криворукое можно только усыпить
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