"Ливерпуль" готов отпустить Миньоле за 15 млн. фунтов

"Ливерпуль" назначил цену в 15 миллионов фунтов за своего запасного голкипера Симона Миньоле.

Миньоле выступает за "красных" после своего перехода из "Сандерленда" в 2013 году, едва не выиграв титул Премьер-Лиги в своем первом сезоне на "Энфилде".



Однако после приобретения "Ливерпулем" Алиссона прошлым летом Симон крепко сел в запас и сыграл лишь два матча во второстепенных соревнованиях.



Как сообщает Daily Mail, "красные" готовы удовлетворить желание 31-летнего бельгийца играть регулярно, отпустив Миньоле в другой клуб.



Вместе с тем "Ливерпуль" хочет получить 15 млн. фунтов за Симона, в услугах которого могут быть заинтересованы "Борнмут", "Уотфорд" и едва вышедший в Премьер-Лигу "Норвич".