Стерлинг может стать капитаном сборной Англии в плей-офф Лиги Наций
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может вывести сборную Англии с капитанской повязкой на полуфинальный матч Лиги Наций против Голландии 6 июня.
Как известно, в данный момент основной капитан "трех львов" Харри Кейн восстанавливается после травмы лодыжки, надеясь помочь "Тоттенхэму" в финале Лиги Чемпионов 1 июня.
1 июня надеется сыграть и Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", подменяющий Кейна в национальной команде в качестве капитана. Таким образом, оба игрока едва ли будут готовы к выходу в старте спустя пять дней после финала в Мадриде.
Эта ситуация открывает возможность для 24-летнего Стерлинга на свой 50-й матч за сборную Англии выйти в капитанской повязкой.
"Это зависит от того, кто будет доступен, но он (Стерлинг) теперь в нашей лидерской группе. Мы включили его в эту группу пару международных перерывов назад. На протяжении последних 12 месяцев он был прекрасным примером для подражания".
"Вы и сами видите, что теперь он добавил в зрелости относительно того, что прежде происходило с ним на поле и за его пределами. Думаю, он предвкушает возможность получить повязку".
"Он готов к этому вызову, и я бы без колебаний доверил ему повязку, если это будет правильной вещью", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Daily Mirror.
19.05.2019 12:00
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как только читаю коменты безвиза сразу хочется блевать-как только вижу этого негра тоже хочется блевать- итог безвиз и стерлинг пидарасы по жизни
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Да что он себе позволяет этот ниггер:)
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Накой пиарить это никому не интересное авно? Одмен должен уйти.
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