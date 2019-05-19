Стерлинг может стать капитаном сборной Англии в плей-офф Лиги Наций

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может вывести сборную Англии с капитанской повязкой на полуфинальный матч Лиги Наций против Голландии 6 июня.

Как известно, в данный момент основной капитан "трех львов" Харри Кейн восстанавливается после травмы лодыжки, надеясь помочь "Тоттенхэму" в финале Лиги Чемпионов 1 июня.



1 июня надеется сыграть и Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", подменяющий Кейна в национальной команде в качестве капитана. Таким образом, оба игрока едва ли будут готовы к выходу в старте спустя пять дней после финала в Мадриде.



Эта ситуация открывает возможность для 24-летнего Стерлинга на свой 50-й матч за сборную Англии выйти в капитанской повязкой.



"Это зависит от того, кто будет доступен, но он (Стерлинг) теперь в нашей лидерской группе. Мы включили его в эту группу пару международных перерывов назад. На протяжении последних 12 месяцев он был прекрасным примером для подражания".



"Вы и сами видите, что теперь он добавил в зрелости относительно того, что прежде происходило с ним на поле и за его пределами. Думаю, он предвкушает возможность получить повязку".



"Он готов к этому вызову, и я бы без колебаний доверил ему повязку, если это будет правильной вещью", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Daily Mirror.