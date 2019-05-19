Каррагер: "Я бы вернул Коутиньо в "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что он с радостью бы принял полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо назад на "Энфилд" — но только по хорошей цене.

В январе 2018 "красные" продали Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов, включая бонусы, однако Филиппе так и не заиграл на "Ноу Камп" в соответствии со своей стоимостью.



По информации ESPN, после фиаско в Лиге Чемпионов "Барселона" решила продать 26-летнего бразильца и хочет в качестве компенсации 90 млн. фунтов. Каррагер видит в этом возможность для "Ливерпуля" заполучить идеального для себя игрока.



"Если бы была возможность вернуть Коутиньо за подходящие деньги, потому что он толком там не заиграл и теперь "Барселона" хочет ограничить свои финансовые потери, я бы очень этим заинтересовался".



"Были бы люди рады его возвращению? Я не уверен. Я не вижу причин, почему нет. Знаю, ему слегка досталось, когда он приезжал сюда с "Барселоной", но он хотел этого перехода".



"В свое время Хаби Алонсо хотел перейти в "Реал", Луис Суарес хотел перейти в "Барселону", и мы продолжали их любить, даже после их ухода".



"Суареса критиковали, когда он приезжал сюда, но лишь из-за его поведения в первом матче с "Барселоной". Если бы он не праздновал свой гол, его бы все обожали здесь. В чем разница между ним и Коутиньо?"



"Нам не хватает такого игрока в команде. У нас есть Адам Лаллана и Джердан Шакири, но Коутиньо — это другой уровень".



Это единственное, в чем "Манчестер Сити" превосходит нас. У них есть Бернарду Силва, Давид Сильва, Кевин Де Брюйне. У нас же нет такого рода игрока. У нас отличные полузащитники, но все они очень похожи. Мы могли бы добавить что-нибудь другое. Однако только в том случае, если цена будет хорошей для нас", — сообщил Каррагер Liverpool Echo.