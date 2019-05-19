Силлессен может заменить Де Хеа в воротах "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" избрал голкипера "Барселоны" Яспера Силлессена своей приоритетной целью на замену Давиду Де Хеа.

Как известно, сейчас от действующего контракта Де Хеа остается только 12 месяцев. "Красные дьяволы" обязаны решить вопрос с будущим своего первого номера в кратчайшие сроки — если новая сделка будет невозможна, клубу придется продать Давида грядущим летом.



По слухам, Де Хеа хочет, чтобы клуб подтвердил его статус как лучшего игрока команды последних лет соответствующей зарплатой, а вдобавок имеет сомнения насчет спортивных амбиций "Юнайтед".



Эта ситуация заставляет главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера задумываться о том, кто будет защищать ворота команды в следующем сезоне, если Де Хеа все-таки покинет "Олд Траффорд".



Ранее ходили слухи, что Сульшер может довериться Серхио Ромеро, дублеру Де Хеа, или Дину Хендерсону, вернувшемся из аренды в "Шеффилд Юнайтед", однако Daily Record утверждает, что "Юнайтед" нацелился на Силлессена.



В 2016 году Силлессен присоединился к "Барселоне" из "Аякса" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов, но почти все это время остается за спиной у Марк-Андре Тер Штегена, сыграв только 30 матчей.



Если "дьяволы" предложат Ясперу хороший контракт и возможность играть регулярно, это может подтолкнуть 30-летнего голландца к уходу из "Барсы".