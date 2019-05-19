"Юнайтед" уверен в новом контракте с Рэшфордом

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" уверен, что 300 тысяч фунтов в неделю развеют сомнения нападающего Маркуса Рэшфорда и убедят того заключить новый контракт.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что Рэшфорд засомневался в методах главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера и в том, движется ли клуб в правильном направлении.

Ситуация осложняется тем, что действующий контракт воспитанника "Юнайтед" истекает уже в следующем году, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Согласно слухам, за ситуацией вокруг 21-летнего игрока сборной Англии наблюдают "Реал" и "Барселона", однако Daily Star утверждает, что "дьяволы" уверены в новой сделке с Маркусом.

Не имея возможности предложить Рэшфорду Лигу Чемпионов или внятный путь развития, "дьяволы" собираются мотивировать своего нападающего деньгами.

"Юнайтед" готов сделать Маркуса вторым самым высокооплачиваемым игроком команды, после Алексиса Санчеса с недельным окладом в полмиллиона фунтов. Заключив новый контракт, Рэшфорд сможет увеличить свою зарплату с 75 до 300 тыс. фунтов в неделю каждые семь дней.

По информации издания, "дьяволы" надеются заключить новый контракт с Рэшфордом и покончить со спекуляциями до конца мая.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 09:00

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  1. mancunia-planet 19.05.2019 10:25 # mancunia-planet
    Норм желтуха пенсовская, 300 т.?
    Да там максимум ему предложат 140-160

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  2. vitalyn3109 19.05.2019 10:02 # vitalyn3109
    Крысы бегут с тонущего корабля, остаются самые преданные, которые всей душой за клуб.
    МЮ молодцы, пусть продолжают топить себя дальше, зато все остальные МЕШКИ))))

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  3. januzaj00 19.05.2019 10:02 # januzaj00
    Пошёл он нахуй тогда со своими сомнениями. Даже собственный воспитанник пытается доить.

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  4. ilovemanutd 19.05.2019 09:56 # ilovemanutd
    Пора бы уже лимиты на максимальную зарплату делать, а дополнительные бабки давать за голы, передачи, отборы, точность пасов и так далее. А то это уже перебор. Мне то все равно сколько футболисты получают, но 300 тысяч это пздц, это и для клуба накладно и для команды в общем плохо. Надеюсь, что это неправда

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  5. farot 19.05.2019 09:45 # farot
    у них там 300к это теперь стартовое предложение для любого игрока?

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  6. sausage 19.05.2019 09:35 # sausage
    Не пошёл бы в разнос парнишка с таким контрактом в 21. И без того в этом сезоне стабильностью не блистал.

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  7. chelsea88 19.05.2019 09:26 # chelsea88
    Oxyeть доят пригородную помойку. Никчёмный игрочишка будет получать 300к в неделю.

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  8. jack-willsher 19.05.2019 09:14 # jack-willsher
    просто мешки

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  9. andrew10 19.05.2019 09:11 # andrew10
    Мда, бритиш игроки сейчас чувствуют себя, да и являются, очень востребоваными поэтому такие цифры - просто безумие.
    Ситуация как и с Одои: у обоих кроме таланта и молодости (что и делает их такими хайповыми) ничего нет. Трофеи для клуба не добыли, на протяжении хотя бы двух сезонов стабильности не показывали, а зпхи и ажиотаж вокруг их персон как будто многократные чемпионы.
    О времена, о нравы

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