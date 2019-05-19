"Юнайтед" уверен в новом контракте с Рэшфордом

"Манчестер Юнайтед" уверен, что 300 тысяч фунтов в неделю развеют сомнения нападающего Маркуса Рэшфорда и убедят того заключить новый контракт.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что Рэшфорд засомневался в методах главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера и в том, движется ли клуб в правильном направлении.



Ситуация осложняется тем, что действующий контракт воспитанника "Юнайтед" истекает уже в следующем году, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Согласно слухам, за ситуацией вокруг 21-летнего игрока сборной Англии наблюдают "Реал" и "Барселона", однако Daily Star утверждает, что "дьяволы" уверены в новой сделке с Маркусом.



Не имея возможности предложить Рэшфорду Лигу Чемпионов или внятный путь развития, "дьяволы" собираются мотивировать своего нападающего деньгами.



"Юнайтед" готов сделать Маркуса вторым самым высокооплачиваемым игроком команды, после Алексиса Санчеса с недельным окладом в полмиллиона фунтов. Заключив новый контракт, Рэшфорд сможет увеличить свою зарплату с 75 до 300 тыс. фунтов в неделю каждые семь дней.



По информации издания, "дьяволы" надеются заключить новый контракт с Рэшфордом и покончить со спекуляциями до конца мая.