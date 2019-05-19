"Юнайтед" уверен в новом контракте с Рэшфордом
"Манчестер Юнайтед" уверен, что 300 тысяч фунтов в неделю развеют сомнения нападающего Маркуса Рэшфорда и убедят того заключить новый контракт.
На текущей неделе в прессе появились слухи, что Рэшфорд засомневался в методах главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера и в том, движется ли клуб в правильном направлении.
Ситуация осложняется тем, что действующий контракт воспитанника "Юнайтед" истекает уже в следующем году, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Согласно слухам, за ситуацией вокруг 21-летнего игрока сборной Англии наблюдают "Реал" и "Барселона", однако Daily Star утверждает, что "дьяволы" уверены в новой сделке с Маркусом.
Не имея возможности предложить Рэшфорду Лигу Чемпионов или внятный путь развития, "дьяволы" собираются мотивировать своего нападающего деньгами.
"Юнайтед" готов сделать Маркуса вторым самым высокооплачиваемым игроком команды, после Алексиса Санчеса с недельным окладом в полмиллиона фунтов. Заключив новый контракт, Рэшфорд сможет увеличить свою зарплату с 75 до 300 тыс. фунтов в неделю каждые семь дней.
По информации издания, "дьяволы" надеются заключить новый контракт с Рэшфордом и покончить со спекуляциями до конца мая.
19.05.2019 09:00
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Последние комментарии:
Норм желтуха пенсовская, 300 т.?
Да там максимум ему предложат 140-160
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Крысы бегут с тонущего корабля, остаются самые преданные, которые всей душой за клуб.
МЮ молодцы, пусть продолжают топить себя дальше, зато все остальные МЕШКИ))))
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Пошёл он нахуй тогда со своими сомнениями. Даже собственный воспитанник пытается доить.
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Пора бы уже лимиты на максимальную зарплату делать, а дополнительные бабки давать за голы, передачи, отборы, точность пасов и так далее. А то это уже перебор. Мне то все равно сколько футболисты получают, но 300 тысяч это пздц, это и для клуба накладно и для команды в общем плохо. Надеюсь, что это неправда
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у них там 300к это теперь стартовое предложение для любого игрока?
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Не пошёл бы в разнос парнишка с таким контрактом в 21. И без того в этом сезоне стабильностью не блистал.
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Oxyeть доят пригородную помойку. Никчёмный игрочишка будет получать 300к в неделю.
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просто мешки
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Мда, бритиш игроки сейчас чувствуют себя, да и являются, очень востребоваными поэтому такие цифры - просто безумие.
Ситуация как и с Одои: у обоих кроме таланта и молодости (что и делает их такими хайповыми) ничего нет. Трофеи для клуба не добыли, на протяжении хотя бы двух сезонов стабильности не показывали, а зпхи и ажиотаж вокруг их персон как будто многократные чемпионы.
О времена, о нравы
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