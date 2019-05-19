ПСЖ хочет купить Нголо Канте

Нголо Канте ПСЖ хочет приобрести полузащитника "Челси" Нголо Канте грядущим летом.

Парижане находятся в поисках игрока-разрушителя в центр поля с января, когда им не удалось переманить Идриссу Гейе из "Эвертона".

"Ириски" уже дали понять своим коллегам со "Стад де Франс", что по окончании сезона переход Гейе по-прежнему не будет возможен, и это заставило ПСЖ переключить свое внимание на Канте, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.

За время выступлений в Англии Нголо заработал репутацию одного из лучших опорников мира, выиграв два титула Премьер-Лиги и Чемпионат Мира со сборной Франции, однако весь сезон 2018/19 Канте провел не на своей привычной позиции.

Предпочитая использовать в опорной зоне Жоржиньо, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри передвинул Канте ближе к атаке, вдобавок со смещением от центра. Нголо отнюдь не затерялся в этой роли, но просто не имеет возможности показывать здесь свои лучшие качества.

Тем не менее, потеря 28-летнего француза стала бы большим ударом по "синим", которые и так находятся на пороге расставания с Эденом Азаром, собирающим чемоданы в "Реал". Переговоры с лондонцами обещают быть непростыми.

Также сообщается, что в качестве альтернативы Канте ПСЖ рассматривает Абдулая Дукуре из "Уотфорда".


Метки Канте, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 19.05.2019 07:46 # liverpool1892est
    Канте вали из этого говно-клуба!

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  2. cristean2 19.05.2019 07:21 # cristean2
    Если оставят Сарри то его надо продавать, не подходит ему новая позиция(

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  3. chebrec 19.05.2019 07:09 # chebrec
    Канте судя по фото не согласен

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