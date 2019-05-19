"Челси" предложит Хадсон-Одои 10-й номер Азара
В надежде склонить Каллума Хадсон-Одои к новому контракту "Челси" предложит своему вингеру футболку с 10-м номером, который сейчас принадлежит Эдену Азару.
Напомним, Хадсон-Одои едва не покинул "Стэмфорд Бридж" еще в январе, когда "Бавария" сделала несколько предложение о его покупке, а сам Каллум, расстроенный дефицитом игрового времени в родном клубе, подал прошение о трансфере.
Ситуация с Хадсон-Одои остается напряженной, потому что его действующий контракт истекает через 12 месяцев. Кроме того, своей игрой во второй половине сезона Каллум привлек интерес других клубов, среди которых значатся ПСЖ и "Ювентус".
Как сообщает Daily Mail, "синие" не потеряли надежд сохранить своего воспитанника и уже запланировали встречу с представителями игрока сборной Англии позже в этом месяце.
"Челси" собирается предложить Хадсон-Одои "стать новым Эденом Азаром". Клуб пообещает Каллуму, восстанавливающемуся после травмы ахилла, не только хорошие финансовые условия, но и игровой номер покидающего "Стэмфорд Бридж" бельгийца.
Вместе с тем в данный момент у Хадсон-Одои сохраняется ощущение, что ему будет лучше продолжить свое развитие в другом клубе. "Челси" придется постараться, чтобы сохранить 18-летнего игрока.
19.05.2019 06:00
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Ой пилять. Да пусть он уже Марину жарит каждый день, а потом подходит стреляет у Курильщика сигарету и ему об бошку бычок тушит.
Ну сколько можно уже зализывать юнца?
Пусть переходит если хочет. И конечно, я не буду делать ему неудач, наоборот только развития.
Но представьте, если все сложится, перейдет в Баварию и не смогёт/не потянет/не понравится Чемп. И чё тогда? Минус карьера.
Ну имею ввиду в топ клуб потом не перейдешь, придется в середняк топать. Так что нефег так когти рвать, когда у тебя не опыта не имени за спиной
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Если все реально так, то нужно продавать Одои, такой клуб как Челси не может делать на молодого игрока, это автоматом опускает клуб в середники. Менеджмент у синих храмой на две ноги. Состав нужно усилить !!!
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