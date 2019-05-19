"Челси" предложит Хадсон-Одои 10-й номер Азара

В надежде склонить Каллума Хадсон-Одои к новому контракту "Челси" предложит своему вингеру футболку с 10-м номером, который сейчас принадлежит Эдену Азару.

Напомним, Хадсон-Одои едва не покинул "Стэмфорд Бридж" еще в январе, когда "Бавария" сделала несколько предложение о его покупке, а сам Каллум, расстроенный дефицитом игрового времени в родном клубе, подал прошение о трансфере.



Ситуация с Хадсон-Одои остается напряженной, потому что его действующий контракт истекает через 12 месяцев. Кроме того, своей игрой во второй половине сезона Каллум привлек интерес других клубов, среди которых значатся ПСЖ и "Ювентус".



Как сообщает Daily Mail, "синие" не потеряли надежд сохранить своего воспитанника и уже запланировали встречу с представителями игрока сборной Англии позже в этом месяце.



"Челси" собирается предложить Хадсон-Одои "стать новым Эденом Азаром". Клуб пообещает Каллуму, восстанавливающемуся после травмы ахилла, не только хорошие финансовые условия, но и игровой номер покидающего "Стэмфорд Бридж" бельгийца.



Вместе с тем в данный момент у Хадсон-Одои сохраняется ощущение, что ему будет лучше продолжить свое развитие в другом клубе. "Челси" придется постараться, чтобы сохранить 18-летнего игрока.