Гвардиола: "Сделать требл сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что сделать требл на внутренней арене сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов.

В субботу "горожане" стали первой в истории английского футбола командой, сумевшей в течение одного сезона выиграть Премьер-Лигу, Кубок Лиги и Кубок Англии.

И хотя "Ливерпуль", до последнего сражавшийся с "Сити" за титул, все еще может выиграть Лигу Чемпионов, Гвардиола считает свой сезон более успешным.

"Это один из лучших сезонов в моей тренерской карьере. Я бы не сказал, что самый лучший, но точно один из лучших. Чтобы на протяжении 10 месяцев сражаться на всех фронтах и впервые в истории сделать этот требл, нужно все 10 месяцев и каждый день оставаться стабильными".

"Я люблю Лигу Чемпионов, но сделать этот требл сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов".

"Мы добились этого в сезоне, который следовал за сезоном со 100 набранными очками. Мы лучше узнали друг друга. Мы выиграли четыре трофея за один сезон (включая Суперкубок Англии), и это невероятно. "Ливерпуль" показал нам, насколько тяжело будет поддерживать этот уровень в будущем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 00:05

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  1. griezmann 19.05.2019 01:19 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  2. reams 19.05.2019 01:13 # reams
    это итак понятно всем нормальным людям, но фапель это, конечно, совсем другая история ))

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  3. yudjinnah 19.05.2019 01:11 # yudjinnah
    да да да да)))))) вот и собирай кубки в Англии)) в ЛЧ ЧМОнчестеру Шити никогда успеха не достичь.. ведь там не бывает Уотфордов, Брайтонов и т.д.)))

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  4. noi39 19.05.2019 01:09 # noi39
    Да сколько можно трепать про Ливерпуль,про эту Лигу Чемпионов,выиграет скажет,да бля это было самое сложное.Что всё цеплять Пуль,те вторые у вас требл,ну и гордитесь этим.

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  5. only--liverpool 19.05.2019 00:29 # only--liverpool
    хуй сасиииииииииииииииииииииииии

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  6. phil-neville 19.05.2019 00:24 # phil-neville
    КОРОЛЬ!!!

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  7. thegodfather 19.05.2019 00:20 # thegodfather
    Особенно с таким жребием, как был в кубке Англии и кубке лиги, рофлаебалопомойка

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  8. aliabiev 19.05.2019 00:14 # aliabiev
    Чисто математически он конечно прав, но в лч соперники другого уровня

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  9. goodtimes 19.05.2019 00:09 # goodtimes
    Ебал в рот всех ниже отписавшихся фанатов ливера и мс

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