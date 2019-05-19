Гвардиола: "Сделать требл сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что сделать требл на внутренней арене сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов.
В субботу "горожане" стали первой в истории английского футбола командой, сумевшей в течение одного сезона выиграть Премьер-Лигу, Кубок Лиги и Кубок Англии.
И хотя "Ливерпуль", до последнего сражавшийся с "Сити" за титул, все еще может выиграть Лигу Чемпионов, Гвардиола считает свой сезон более успешным.
"Это один из лучших сезонов в моей тренерской карьере. Я бы не сказал, что самый лучший, но точно один из лучших. Чтобы на протяжении 10 месяцев сражаться на всех фронтах и впервые в истории сделать этот требл, нужно все 10 месяцев и каждый день оставаться стабильными".
"Я люблю Лигу Чемпионов, но сделать этот требл сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов".
"Мы добились этого в сезоне, который следовал за сезоном со 100 набранными очками. Мы лучше узнали друг друга. Мы выиграли четыре трофея за один сезон (включая Суперкубок Англии), и это невероятно. "Ливерпуль" показал нам, насколько тяжело будет поддерживать этот уровень в будущем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
19.05.2019 00:05
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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это итак понятно всем нормальным людям, но фапель это, конечно, совсем другая история ))
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да да да да)))))) вот и собирай кубки в Англии)) в ЛЧ ЧМОнчестеру Шити никогда успеха не достичь.. ведь там не бывает Уотфордов, Брайтонов и т.д.)))
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Да сколько можно трепать про Ливерпуль,про эту Лигу Чемпионов,выиграет скажет,да бля это было самое сложное.Что всё цеплять Пуль,те вторые у вас требл,ну и гордитесь этим.
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хуй сасиииииииииииииииииииииииии
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КОРОЛЬ!!!
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Особенно с таким жребием, как был в кубке Англии и кубке лиги, рофлаебалопомойка
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Чисто математически он конечно прав, но в лч соперники другого уровня
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Ебал в рот всех ниже отписавшихся фанатов ливера и мс
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