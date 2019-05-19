Гвардиола: "Сделать требл сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что сделать требл на внутренней арене сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов.

В субботу "горожане" стали первой в истории английского футбола командой, сумевшей в течение одного сезона выиграть Премьер-Лигу, Кубок Лиги и Кубок Англии.



И хотя "Ливерпуль", до последнего сражавшийся с "Сити" за титул, все еще может выиграть Лигу Чемпионов, Гвардиола считает свой сезон более успешным.



"Это один из лучших сезонов в моей тренерской карьере. Я бы не сказал, что самый лучший, но точно один из лучших. Чтобы на протяжении 10 месяцев сражаться на всех фронтах и впервые в истории сделать этот требл, нужно все 10 месяцев и каждый день оставаться стабильными".



"Я люблю Лигу Чемпионов, но сделать этот требл сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов".



"Мы добились этого в сезоне, который следовал за сезоном со 100 набранными очками. Мы лучше узнали друг друга. Мы выиграли четыре трофея за один сезон (включая Суперкубок Англии), и это невероятно. "Ливерпуль" показал нам, насколько тяжело будет поддерживать этот уровень в будущем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.