Компани: "Это лучшая команда в мире"

Венсан Компани После завоевания Кубка Англии капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал свою команду лучшей в мире.

Благодаря победе 6:0 над "Уотфордом" в субботу "горожане" смогли стать первой в истории командой, сумевшей в течение одного выиграть Кубок Лиги, Премьер-Лигу и Кубок Англии.

Таким образом, пять из шести последних трофеев на внутренней арене достались "Сити", и Компани считает это признаком истинного величия.

"Вот это клуб! Выступать за него — настоящая честь. Все началось с тренера — со старта сезона он задавал стандарты и требовал от нас защитить чемпионский титул".

"На мой взгляд, это лучшая команда в мире. Чтобы поддерживать такие высокие стандарты так долго — не один год, а уже два подряд — нужно быть действительно великой командой", — сообщил Компани BBC.


Метки Компани, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 23:00

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  1. xin 18.05.2019 23:52 # xin
    Интеллект под стать фанатам)

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  2. chr1s8rown 18.05.2019 23:39 # chr1s8rown
    Тупее нигера не видел

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  3. electric 18.05.2019 23:29 # electric
    Ухааххах. Какой же он тупой оказывается.

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  4. liverpo0ol 18.05.2019 23:14 # liverpo0ol
    Реал Мадриду бы эти слова подошли барселоне или же Великому Ливерпулю да даже пенсам и скуму ну 6ля сытей....пездос

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  5. phil-neville 18.05.2019 23:11 # phil-neville
    КОРОЛЬ!!!

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  6. manutd-20champ 18.05.2019 23:09 # manutd-20champ
    та не гони, фапл не поверит.

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  7. skychnie-oboi 18.05.2019 23:05 # skychnie-oboi
    0
    финалов-ЛЧ
    0

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  8. chebrec 18.05.2019 23:01 # chebrec
    Ну ну ну слишком громко сказано

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