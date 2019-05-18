Компани: "Это лучшая команда в мире"

После завоевания Кубка Англии капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал свою команду лучшей в мире.

Благодаря победе 6:0 над "Уотфордом" в субботу "горожане" смогли стать первой в истории командой, сумевшей в течение одного выиграть Кубок Лиги, Премьер-Лигу и Кубок Англии.



Таким образом, пять из шести последних трофеев на внутренней арене достались "Сити", и Компани считает это признаком истинного величия.



"Вот это клуб! Выступать за него — настоящая честь. Все началось с тренера — со старта сезона он задавал стандарты и требовал от нас защитить чемпионский титул".



"На мой взгляд, это лучшая команда в мире. Чтобы поддерживать такие высокие стандарты так долго — не один год, а уже два подряд — нужно быть действительно великой командой", — сообщил Компани BBC.