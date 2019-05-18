Компани: "Это лучшая команда в мире"
После завоевания Кубка Англии капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал свою команду лучшей в мире.
Благодаря победе 6:0 над "Уотфордом" в субботу "горожане" смогли стать первой в истории командой, сумевшей в течение одного выиграть Кубок Лиги, Премьер-Лигу и Кубок Англии.
Таким образом, пять из шести последних трофеев на внутренней арене достались "Сити", и Компани считает это признаком истинного величия.
"Вот это клуб! Выступать за него — настоящая честь. Все началось с тренера — со старта сезона он задавал стандарты и требовал от нас защитить чемпионский титул".
"На мой взгляд, это лучшая команда в мире. Чтобы поддерживать такие высокие стандарты так долго — не один год, а уже два подряд — нужно быть действительно великой командой", — сообщил Компани BBC.
18.05.2019 23:00
Просмотров: 499
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Интеллект под стать фанатам)
(ответить)
Тупее нигера не видел
(ответить)
Ухааххах. Какой же он тупой оказывается.
(ответить)
Реал Мадриду бы эти слова подошли барселоне или же Великому Ливерпулю да даже пенсам и скуму ну 6ля сытей....пездос
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
та не гони, фапл не поверит.
(ответить)
0
финалов-ЛЧ
0
(ответить)
Ну ну ну слишком громко сказано
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий