"Ливерпуль" стал соперником "Сити" по матчу за Суперкубок Англии

Сезон 2019/20 "Ливерпуль" начнет с матча за Суперкубок Англии (Community Shield) против "Манчестер Сити" 4 августа.

В матче за Суперкубок Англии, который предваряет каждый новый сезон, традиционно встречаются чемпион страны и обладатель национального кубка.



Однако на сей раз "Сити" собрал все три трофея на внутренней арене, к титулу Премьер-Лиги и Кубку Лиги добавив в субботу Кубок Англии благодаря победе 6:0 над "Уотфордом".



Как сообщает Liverpool Echo, этот результат означает, что соперником "горожан" по матчу за Суперкубок Англии станет вторая команда Премьер-Лиги в лице "Ливерпуля".



Добавим, последний раз "Сити" становился обладателем Суперкубка Англии в прошлом году, а "Ливерпуль" — в 2006, одолев в финале "Челси" со счетом 2:1 благодаря голам Йона Арне Риисе и Питера Крауча.