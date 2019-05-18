"Ливерпуль" стал соперником "Сити" по матчу за Суперкубок Англии

Ливерпуль в 2006 году Сезон 2019/20 "Ливерпуль" начнет с матча за Суперкубок Англии (Community Shield) против "Манчестер Сити" 4 августа.

В матче за Суперкубок Англии, который предваряет каждый новый сезон, традиционно встречаются чемпион страны и обладатель национального кубка.

Однако на сей раз "Сити" собрал все три трофея на внутренней арене, к титулу Премьер-Лиги и Кубку Лиги добавив в субботу Кубок Англии благодаря победе 6:0 над "Уотфордом".

Как сообщает Liverpool Echo, этот результат означает, что соперником "горожан" по матчу за Суперкубок Англии станет вторая команда Премьер-Лиги в лице "Ливерпуля".

Добавим, последний раз "Сити" становился обладателем Суперкубка Англии в прошлом году, а "Ливерпуль" — в 2006, одолев в финале "Челси" со счетом 2:1 благодаря голам Йона Арне Риисе и Питера Крауча.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 486

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  1. mc-od 18.05.2019 22:15 # mc-od
    18.05.2019 21:42 # удалить
    mc-od

    Удачи Волкам в ЛЕ! )) Заслужили, без Б....

    Источник: http://fapl.ru/posts/70853/?c=1

    Удачи Колбаскам в КШ! )) Заслужили, без Б....

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  2. shmanisa 18.05.2019 22:13 # shmanisa
    Халявный финал для лошпедов, который они прогадят как обычно.

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  3. chr1s8rown 18.05.2019 22:09 # chr1s8rown
    Шарлатаны будет ныть

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  4. liverpo0ol 18.05.2019 22:08 # liverpo0ol
    Выебим и высушим искусственный клуб построений на 10 млрд фунтов с 0 финалами ЛЧ, позор Англии...

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  5. mcfc-fantactic 18.05.2019 22:05 # mcfc-fantactic
    Как эти ху,есосы стали соперниками по матчу за суперкубок?...Ааа... Сити выиграл и чемпионат и кубок Англии, а страпоновые выиграли)))2 место))). Ну понятно. Не будет же Сити играть сам с собой)))

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  6. botan1k 18.05.2019 22:03 # botan1k
    Лучший матч для фанатов скама придумать сложно. За кого болеть будете ?

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