"Ливерпуль" стал соперником "Сити" по матчу за Суперкубок Англии
Сезон 2019/20 "Ливерпуль" начнет с матча за Суперкубок Англии (Community Shield) против "Манчестер Сити" 4 августа.
В матче за Суперкубок Англии, который предваряет каждый новый сезон, традиционно встречаются чемпион страны и обладатель национального кубка.
Однако на сей раз "Сити" собрал все три трофея на внутренней арене, к титулу Премьер-Лиги и Кубку Лиги добавив в субботу Кубок Англии благодаря победе 6:0 над "Уотфордом".
Как сообщает Liverpool Echo, этот результат означает, что соперником "горожан" по матчу за Суперкубок Англии станет вторая команда Премьер-Лиги в лице "Ливерпуля".
Добавим, последний раз "Сити" становился обладателем Суперкубка Англии в прошлом году, а "Ливерпуль" — в 2006, одолев в финале "Челси" со счетом 2:1 благодаря голам Йона Арне Риисе и Питера Крауча.
18.05.2019 22:00
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18.05.2019 21:42 # удалить
mc-od
Удачи Волкам в ЛЕ! )) Заслужили, без Б....
Источник: http://fapl.ru/posts/70853/?c=1
Удачи Колбаскам в КШ! )) Заслужили, без Б....
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Халявный финал для лошпедов, который они прогадят как обычно.
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Шарлатаны будет ныть
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Выебим и высушим искусственный клуб построений на 10 млрд фунтов с 0 финалами ЛЧ, позор Англии...
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Как эти ху,есосы стали соперниками по матчу за суперкубок?...Ааа... Сити выиграл и чемпионат и кубок Англии, а страпоновые выиграли)))2 место))). Ну понятно. Не будет же Сити играть сам с собой)))
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Лучший матч для фанатов скама придумать сложно. За кого болеть будете ?
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