"Вулверхэмптон" получил путевку в Лигу Европы

Победа "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии означает, что "Вулверхэмптон" впервые с 1980 года представит Англию на европейской арене.

Если бы "Уотфорду" удалось сотворить приятную для себя сенсацию на "Уэмбли" в субботу, то именно "шершни", финишировавшие в Премьер-Лиге только 11-ми, получили бы путевку в Лигу Европы.



Однако поражение "Уотфорда" со счетом 6:0 означает, что путевка во второй по значимости европейский турнир переходит к седьмой команде Премьер-Лиги, которой как раз и являются "волки".



Однако "Вулверхэмптону" придется взять старт в Лиге Европы со второго квалификационного раунда — пришедший к финишу в Премьер-Лиге шестым "Манчестер Юнайтед" сразу попадает на групповой этап.



За свою историю "волки" лишь шесть раз участвовали в еврокубках, но в сезоне 1971/72 им удалось добраться до финала Кубка УЕФА.