"Вулверхэмптон" получил путевку в Лигу Европы

Вулверхэмптон Победа "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии означает, что "Вулверхэмптон" впервые с 1980 года представит Англию на европейской арене.

Если бы "Уотфорду" удалось сотворить приятную для себя сенсацию на "Уэмбли" в субботу, то именно "шершни", финишировавшие в Премьер-Лиге только 11-ми, получили бы путевку в Лигу Европы.

Однако поражение "Уотфорда" со счетом 6:0 означает, что путевка во второй по значимости европейский турнир переходит к седьмой команде Премьер-Лиги, которой как раз и являются "волки".

Однако "Вулверхэмптону" придется взять старт в Лиге Европы со второго квалификационного раунда — пришедший к финишу в Премьер-Лиге шестым "Манчестер Юнайтед" сразу попадает на групповой этап.

За свою историю "волки" лишь шесть раз участвовали в еврокубках, но в сезоне 1971/72 им удалось добраться до финала Кубка УЕФА.


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 21:05

Количество просмотров Просмотров: 1167

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alisson-beker 18.05.2019 22:11 # alisson-beker
    Заслужили! Главное чтоб команду за лето не разобрали на запчасти.

    (ответить)

  2. mu93 18.05.2019 21:51 # mu93
    1971/92 так долго ?)

    (ответить)

  3. mc-od 18.05.2019 21:42 # mc-od
    Удачи Волкам в ЛЕ! )) Заслужили, без Б....

    (ответить)

  4. mancityman 18.05.2019 21:23 # mancityman
    КОРОЛИ всем помогают

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: