"Сити" сокрушил "Уотфорд" в финале Кубка Англии и оформил требл

Сокрушив в финале Кубка Англии "Уотфорд" со счетом 6:0, "Манчестер Сити" стал первой в истории английского футбола командой, сумевшей завоевать все три трофея на внутренней арене в течение одного сезона.

Относительно матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Брайтона" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола предпочел придержать Серхио Агуэро на лавке. Его место в нападении занял Габриэль Жезус. Фил Фоден и Фернандиньо в заявку не попали.



У "шершней" произошло две перестановки в старте по сравнению с финишем в Премьер-Лиге. Эурельо Гомес занял место в воротах, Эдриан Мариаппа расположился в центре обороны.



В начале матча "Сити" владел инициативой, совершив несколько прострелов с фланга, однако "Уотфорд" совершенно не прижимался к своим воротам и не показывал никакого страха.



На 11-й минуте "шершни", наконец, дождались возможности убежать в контратаку. Получив передачу с правого фланга от Жерара Деулофеу, Роберто Перейра оказался по центру ворот, однако вышедший навстречу голкипер "горожан" Эдерсон отразил мяч ногой.



"Уотфорд" очень достойно держался, а спустя 10 минут вновь навел шороху возле чужих ворот. На сей раз из пределов штрафной бил Абдулай Дукуре, но Венсан Компани прижатой рукой заблокировал удар. Рефери Кевин Френд нарушения не зафиксировал.



А на 26-й минуте "Сити" все-таки воплотил свое преимущество в гол. Давид Сильва пробил в касание с края вратарской после передачи головой Рахима Стерлинга, а рикошет от ноги защитника не позволил Гомесу спасти свою команду — 1:0.



После пропущенного гола "шершни" заметно приуныли. "Горожане" же принялись спокойно играть в свою игру и на 38-й минуте закономерно удвоили счет. Бернарду Силва выполнил гениальный заброс на левый край штрафной, а Жезус в касание простелил к воротам. Мяч бы и сам угодил в сетку, но Рахим Стерлинг решил ускорить процесс — 2:0.



Второй тайм начался с двух опаснейших ударов Жезуса. Сперва "Уотфорд" спас Гомес, а затем Габриэль все-таки поразил чужие ворота головой, но бригада арбитров зафиксировала офсайд.



"Шершни" понимали: сейчас или никогда. Команда Хави Грасии принялась рисковать и на 61-й минуте за это поплатились. Жезус и появившийся на замену Кевин Де Брюйне вышли вдвоем на одного защитника, и после передачи Габриэля бельгиец в издевательской манере убрал в сторону Гомеса и поразил уже пустые ворота — 3:0.



Спустя семь минут случился еще один гол. Де Брюйне запустил в прорыв Жезуса, а тот хладнокровно реализовал выход на Гомеса — 4:0.



В концовке матча "Уотфорд" совсем бросил играть, а вот "Сити" не спешил расслабляться и оформил еще два гола. На 81-й минуте Стерлинг замкнул прострел Бернарду Силвы вдоль ворот, а на 87-й минуте Рахим сам же сыграл на добивании после того, как первый его удар Гомес перевел в штангу — 6:0.



Кто знает, как бы все закончилось, используй свой момент Роберто Перейра на 11-й минуте. Но вышло, как вышло, и "Сити" сотворил действительно историческое достижение — заодно обеспечив "Вулверхэмптону" путевку в Лигу Европы.



"Манчестер Сити" — "Уотфорд" — 6:0 (2:0)



Голы: Давид Сильва 26, Стерлинг 38, 81, 87, Де Брюйне 61, Жезус 68.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Компани, Лапорт, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган (Сане 73), Давид Сильва (Стоунс 79), Махрез (Де Брюйне 55), Жезус, Стерлинг.



"Уотфорд": Гомес, Фемения, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Капу, Дукуре, Хьюз (Клеверли 73), Перейра (Саксесс 66), Деулофеу (Грей 66), Дини.



Предупреждения: Давид Сильва — Дукуре, Фемения.