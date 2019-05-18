Наби Кейта может вернуться к финалу Лиги Чемпионов

Главный тренер сборной Гвинеи Паул Пут уверен, что полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта может вернуться не только к Кубку Африки, но и к финалу Лиги Чемпионов.

Напомним, Кейта находится вне игры, когда он пострадал в столкновении с Иваном Ракитичем во время первого полуфинального матча Лиги Чемпионов на "Ноу Камп" 1 мая.



Вскоре стало известно, что Наби повредил приводящие мышцы бедра и теперь пропустит минимум два месяца. Считалось, что игрок пропустит финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" 1 июня и стартующий 21 июня Кубок Африки, однако, возможно, сезон еще не закончен для Кейта.



"Он консультировался у своего врача в Швейцарии и проходит лечение под его наблюдением. Он уже занимается на велосипеде вместе с "Ливерпулем", и это говорит о том, что он может вернуться в строй через две недели".



"Существует даже вероятность, что он попадет в заявку на финал Лиги Чемпионов, если полученная мной информация достоверна. Время покажет. Сейчас не время кричать или паниковать. Нам нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться", — цитирует Пута Liverpool Echo.