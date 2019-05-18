Грэм Поттер согласился возглавить "Брайтон"

"Брайтон" согласовал компенсацию за главного тренера "Суонси" Грэма Поттера в размере 2 миллионов фунтов.

Напомним, сразу после окончания сезона "Брайтон" попрощался с Крисом Хьютоном, который, хоть и решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, но во второй половине сезона никак не мог взбодрить удручающую игру команды.



Своей целью номер один на замену Хьютону "чайки" избрали Поттера, который прибыл на "Либерти" лишь год назад из "Эстерсунда". "Суонси" отказался уступать своего рулевого без боя и даже выразил готовность заключить с Грэмом новый контракт на улучшенных условиях.



Однако "Брайтону" удалось заручиться согласием самого Поттера, после чего "чайки" активировали пункт в его контракте об отступных. Теперь сторонам необходимо уладить оставшиеся формальности, сообщает The Guardian.



43-летний Поттер не смог устоять перед соблазном поработать в Премьер-Лиге, тогда как в "Суонси" ему приходилось трудиться с большими финансовыми ограничениями — валлийский клуб до сих пор ощущает последствия провальной трансферной политики.