"Борнмут" приобрел Ллойда Келли

Ллойд Келли "Борнмут" приобрел защитника "Бристоль Сити" и молодежной сборной Англии Ллойда Келли за 13 миллионов фунтов.

Пройдя медицинское обследование, в субботу 20-летний Келли заключил с "вишенками" долгосрочный контракт и стал их первых приобретением в преддверии следующего сезона.

Ллойд дебютировал за "Бристоль Сити" в декабре 2017, а в минувшем сезоне сыграл 34 матча и помог команде финишировать на восьмом месте в Чемпионшипе — в четырех очках от зоны плей-офф.

Для "Бристоль Сити" эта продажа стала рекордной в истории. При этом "Борнмут" был не единственным претендентом на талантливого защитника — например, The Independent сообщает, что в борьбе за Келли "вишенки" опередили "Ливерпуль".

"Это великолепный клуб. Все случилось довольно быстро, но я рад быть здесь, и мне не терпится начать играть. Я всегда хотел выступать в Премьер-Лиге. Я хочу играть как можно больше матчей, и я чувствую, что здесь правильное место, чтобы попытаться достичь этого", — сообщил Келли.


Метки Борнмут, Бристоль Сити, Келли

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 18:00

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  1. sisyazavr 18.05.2019 18:55 # sisyazavr
    Бристоль - лучший город Англии.

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  2. firmino9 18.05.2019 18:16 # firmino9
    Перекупим подороже когда норм заиграет #челсистайл #бизнескар

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