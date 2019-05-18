"Борнмут" приобрел Ллойда Келли

"Борнмут" приобрел защитника "Бристоль Сити" и молодежной сборной Англии Ллойда Келли за 13 миллионов фунтов.

Пройдя медицинское обследование, в субботу 20-летний Келли заключил с "вишенками" долгосрочный контракт и стал их первых приобретением в преддверии следующего сезона.



Ллойд дебютировал за "Бристоль Сити" в декабре 2017, а в минувшем сезоне сыграл 34 матча и помог команде финишировать на восьмом месте в Чемпионшипе — в четырех очках от зоны плей-офф.



Для "Бристоль Сити" эта продажа стала рекордной в истории. При этом "Борнмут" был не единственным претендентом на талантливого защитника — например, The Independent сообщает, что в борьбе за Келли "вишенки" опередили "Ливерпуль".



"Это великолепный клуб. Все случилось довольно быстро, но я рад быть здесь, и мне не терпится начать играть. Я всегда хотел выступать в Премьер-Лиге. Я хочу играть как можно больше матчей, и я чувствую, что здесь правильное место, чтобы попытаться достичь этого", — сообщил Келли.



