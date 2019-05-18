Гвардиола считает, что люди недооценивают достижения "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда не получает того уважения и той похвалы, на которые мог бы рассчитывать "Ливерпуль" в случае чемпионства.

Финишировав со 100 очками в прошлом сезоне, на сей раз "Сити" завоевал титул Премьер-Лиги с 98, на один балл опередив "Ливерпуль".



После двух столь впечатляющих сезонов Гвардиола не берется назвать свою команду лучшей в истории английского футбола, но все равно считает, что "горожан" должны хвалить больше.



"Люди не любят победителей. Не любят здесь, в Испании, везде. Главное, что мы сделали счастливыми своих людей. Я ощущаю настроение наших фанатов на улицах и в письмах, которые от них получаю. Они невероятно довольны".



"Ливерпуль" уже 29 лет не выигрывает лигу, и это нормально, что люди ждут, когда они, наконец, победят. Если бы "Ливерпуль" выиграл Премьер-Лигу в этот сезоне, об этом говорили бы как о "невероятном достижении". В случае же "Сити" это просто: "Это нормально, это достижение".



"Думаю, мы провели два невероятных сезона, но чтобы быть лучшими, нужно сохранять этот уровень дольше. Я не собираюсь называть нас лучшими, когда есть период сэра Алекса Фергюсона в "Юнайтед" или Боба Пэйсли в "Ливерпуле" в 1980-х".



"Пример того, насколько важны "Ливерпуль" и "Юнайтед" — это веб-сайт Daily Mail. В прошлый понедельник их главной историей был конфликт Поля Погба с фанатами на "Олд Траффорд", а не наша победа в Премьер-Лиге".



"Это не так, что я недоволен Daily Mail. Я знаю, что нас не сравнивают с конкурентами, учитывая наши достижения в последние 10 лет, и мы этим невероятно довольны", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.