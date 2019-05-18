"Арсенал" может выплатить отступные за Маноласа

"Арсенал" готов активировать пункт об отступных в контракте защитника Костаса Маноласа с "Ромой".

Если "Роме" не удастся завершить этот сезон в топ-4 Серии А, то грядущим летом Манолас будет доступен для трансфера за 31 миллион фунтов. За два матча до финиша римляне находятся в трех очках от зоны Лиги Чемпионов.



Как сообщает II Messaggero, эта ситуация привлекла внимание "канониров", которые пропустили 51 гол в этом сезоне Премьер-Лиги — больше, чем "Лестер", "Эвертон" и "Вулверхэмптон".



Костас выступает за "Рому" после своего переход из "Олимпиакоса" в 2014 году, за это время сыграв 206 матчей, включая 35 в нынешнем сезоне.



Также сообщается, что ранее в этом сезоне 27-летнего грека, чей контракт с "Ромой" рассчитан до 2022 года, просматривал "Манчестер Юнайтед".