"Арсенал" может выплатить отступные за Маноласа

Костас Манолас "Арсенал" готов активировать пункт об отступных в контракте защитника Костаса Маноласа с "Ромой".

Если "Роме" не удастся завершить этот сезон в топ-4 Серии А, то грядущим летом Манолас будет доступен для трансфера за 31 миллион фунтов. За два матча до финиша римляне находятся в трех очках от зоны Лиги Чемпионов.

Как сообщает II Messaggero, эта ситуация привлекла внимание "канониров", которые пропустили 51 гол в этом сезоне Премьер-Лиги — больше, чем "Лестер", "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

Костас выступает за "Рому" после своего переход из "Олимпиакоса" в 2014 году, за это время сыграв 206 матчей, включая 35 в нынешнем сезоне.

Также сообщается, что ранее в этом сезоне 27-летнего грека, чей контракт с "Ромой" рассчитан до 2022 года, просматривал "Манчестер Юнайтед".


Метки Арсенал, Манолас, Рома

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 16:00

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  1. chelsea88 18.05.2019 16:32 # chelsea88
    Если и купят, то исчерпают свой лимит на годы вперёд.

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  2. melwood-lfc 18.05.2019 16:29 # melwood-lfc
    геям надо всех дефендеров сливать к хуям, если хотят на что-то рассчитывать в будущем

    Манолас хорошим подписанием будет

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  3. mesut007 18.05.2019 16:23 # mesut007
    получше Ван Дейка будет.

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