Гвардиола: "Игроки "Сити" должны побеждать снова, снова и снова"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих игроков, что те должны демонстрировать неослабевающее стремление к трофеям, иначе не задержатся в клубе.
В субботнем финале Кубка Англии против "Уотфорда" у "горожан" будет возможность выиграть свой третий трофей в этом сезоне, после Кубка Лиги и титула Премьер-Лиги.
Гвардиола уверен, что эти победы не насытят его подопечных — Хосеп не позволит этому случиться.
"Каждый игрок должен чувствовать, что он обязан играть хорошо, иначе не будет играть вообще".
"Они должны чувствовать, что обязаны побеждать снова и снова, иначе у них будут проблемы, они окажутся в беде и больше не смогут здесь оставаться".
"Мы должны побеждать снова, снова и снова. Пока что все складывается невероятно для нас. Но с первого дня нового сезона все начнется для нас с нуля", — цитирует Гвардиолу BBC.
18.05.2019 15:00
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Королева гиен
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18.05.2019 13:17 # удалить
mc-od
Сегодня исторический день. Мы оформляем трэбл! Скриньте, хэйтеры всех мастей ))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/70836/?c=1
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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так должно быть всегда, если игрок не выкладывается, то он не играет, несмотря даже если там месси или роналду, эшли барнс или саламон рондон
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Пошёл ты нахуй, ливерпуль!
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