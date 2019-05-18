Гвардиола: "Игроки "Сити" должны побеждать снова, снова и снова"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих игроков, что те должны демонстрировать неослабевающее стремление к трофеям, иначе не задержатся в клубе.

В субботнем финале Кубка Англии против "Уотфорда" у "горожан" будет возможность выиграть свой третий трофей в этом сезоне, после Кубка Лиги и титула Премьер-Лиги.



Гвардиола уверен, что эти победы не насытят его подопечных — Хосеп не позволит этому случиться.



"Каждый игрок должен чувствовать, что он обязан играть хорошо, иначе не будет играть вообще".



"Они должны чувствовать, что обязаны побеждать снова и снова, иначе у них будут проблемы, они окажутся в беде и больше не смогут здесь оставаться".



"Мы должны побеждать снова, снова и снова. Пока что все складывается невероятно для нас. Но с первого дня нового сезона все начнется для нас с нуля", — цитирует Гвардиолу BBC.