Гвардиола: "Игроки "Сити" должны побеждать снова, снова и снова"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих игроков, что те должны демонстрировать неослабевающее стремление к трофеям, иначе не задержатся в клубе.

В субботнем финале Кубка Англии против "Уотфорда" у "горожан" будет возможность выиграть свой третий трофей в этом сезоне, после Кубка Лиги и титула Премьер-Лиги.

Гвардиола уверен, что эти победы не насытят его подопечных — Хосеп не позволит этому случиться.

"Каждый игрок должен чувствовать, что он обязан играть хорошо, иначе не будет играть вообще".

"Они должны чувствовать, что обязаны побеждать снова и снова, иначе у них будут проблемы, они окажутся в беде и больше не смогут здесь оставаться".

"Мы должны побеждать снова, снова и снова. Пока что все складывается невероятно для нас. Но с первого дня нового сезона все начнется для нас с нуля", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 15:00

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  1. chr1s8rown 18.05.2019 15:27 # chr1s8rown
    Королева гиен

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  2. mc-od 18.05.2019 15:23 # mc-od
    18.05.2019 13:17 # удалить
    mc-od

    Сегодня исторический день. Мы оформляем трэбл! Скриньте, хэйтеры всех мастей ))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/70836/?c=1

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  3. mancityman 18.05.2019 15:18 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. griezmann 18.05.2019 15:12 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  5. dannylucker 18.05.2019 15:08 # dannylucker
    так должно быть всегда, если игрок не выкладывается, то он не играет, несмотря даже если там месси или роналду, эшли барнс или саламон рондон

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  6. ghenn 18.05.2019 15:07 # ghenn
    Пошёл ты нахуй, ливерпуль!

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