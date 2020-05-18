"Вулверхэмптон" поборется за Саломона Рондона

"Вулверхэмптон" вступил в борьбу за нападающего Саломона Рондона, принадлежащего "Вест Бромвичу".

Как известно, сезон 2018/19 Рондон провел на правах аренды в "Ньюкасле", забив 11 голов в рамках Премьер-Лиги. По окончании этой кампании "дрозды" планировали отозвать своего бомбардира, но не смогли вернуться наверх, потерпев поражение от "Астон Виллы" в полуфинале плей-офф Чемпионшипа.



Необходимость "Вест Бромвича" задержаться во втором дивизионе означает, что теперь Саломон доступен для трансфера по фиксированной цене в 16.5 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, помимо "Ньюкасла", заинтересованность в выкупе 29-летнего венесуэльца также обозначили "Вест Хэм" и "Эвертон". А теперь к их компании присоединился "Вулверхэмптон".



В следующем сезоне "волкам", будучи лучшей командой Премьер-Лиги за пределами топ-6, придется выступить в Лиге Европы, если "Манчестер Сити" сегодня выиграет Кубок Англии, поэтому клуб с "Молинью" ищет достойного дублера для своего основного центрального нападающего в лице Рауля Хименеса.



Также Daily Mirror называет в числе трансферных целей "Вулверхэмптона" полузащитника "Марселя" Моргана Сансона, нападающего "Милана" Андре Силву и полузащитника "Стоука" Джо Аллена.